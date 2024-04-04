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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 09:53
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 15:51
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Polis, Esenyurt’taki Van eyleminde üç gazeteciyi gözaltına aldı

Esenyurt'ta haber takibi yapan gazeteciler Ferhat Sezgin, Dilan Şimşek ve Sema Korkmaz darp edilerek gözaltına alındı. Van'da da gazeteci Medine Mamedoğlu gözaltında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Polis, Esenyurt’taki Van eyleminde üç gazeteciyi gözaltına aldı
Fotoğraf: PİRHA

Van'da mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi İstanbul Esenyurt’ta protesto edildi.

Dün, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı öncesi öncesinde protesto için toplanan yurttaşlarla polis müdahale etti.

Bu sırada polis Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Dilan Şimşek ve Yeni Yaşam muhabiri Sema Korkmaz’ı gözaltına aldı. Ayrıca Sezgin'in kamerasını kırdı.

Gazeteciler Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gazetecilerin bugün saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilmeleri bekleniyordu. Ancak gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı haberi geldi. Gazetecilerin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Ayrıca dün aynı saatlerde Van'daki eylemleri takip eden gazeteci Medine Mamedoğlu da gözaltına alındı.

(HA)

gazetecilere gözaltı
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