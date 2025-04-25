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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2025 17:44
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2025 18:03
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Polis, Ekrem İmamoğlu eylemlerine katılan öğrencilerin ailelerini aramaya devam ediyor

Kocaeli’den sonra Eskişehir’de de eylemlere katılan üniversite öğrencilerinin aileleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandı.

Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu

Yekta Armanc Hatipoğlu
Görseli Büyüt
Polis, Ekrem İmamoğlu eylemlerine katılan öğrencilerin ailelerini aramaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan protestolara katılan üniversite öğrencilerinin aileleri polislerce aranıyor.

Kocaeli’den sonra Eskişehir’de de eylemlere katılan 18 yaşından büyük üniversite öğrencilerinin aileleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandı.

Polis ailelere çocuklarının eylemlere katıldığını, bu eylemlere “yasa dışı örgütlerin de katıldığını” ve çocuklarının gözaltına alınabileceğini söyledi.

Kocaeli’de üniversite öğrencilerinin ailelerine polis telefonu
Kocaeli’de üniversite öğrencilerinin ailelerine polis telefonu
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"Eyleme katılanlar reşit"

Ailesi aranan üniversite öğrencisi Bahar Aydınlı*, polisin ailesine “Kızınız eylemlere katılıyor, bu eylemlerde yasa dışı örgütler de var. Böyle devam ederse gözaltına alınabilir.” dediğini aktardı.

Aydınlı, “Bence bu tamamen polisin yıldırma politikalarından biri. Öğrencilerin yoğun olarak eylem yaptığı bir şehirde öğrencileri aileleri üzerinden, yumuşak karınlarından vurmaya çalışıyorlar.” dedi.

Kendisinin ailesine bu durumu anlatabileceğini ancak yaşadıklarını ve eylemlerin meşruluğunu ailesine anlatamayacak çok fazla tanıdığını ekledi.

Aydınlı “Bu yapılan da yasal değil sonuçta. Ben de, aranan arkadaşlarım da reşit.” diye konuştu. Suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü ifade etti.

"Bu aramalar suçtur"

Eskişehir Barosu’ndan Avukat Mehmet Ali Ata aramaların hukuksuz olduğunu ve ailesi aranan öğrenciler adına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Ata sözlerine “Öğrenciler, seçme haklarının elinden alınması karşısında barışçıl gösterilere katılarak anayasal haklarını kullandığı veya sadece konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptıkları için yalnızca ceza soruşturmalarına değil üniversite ve KYK kapsamında idari disiplin soruşturmalarına da muhatap tutulmakta.” diye başladı.

“Her şeyin kitabına uygun gibi gösterilmeye çalışıldığını” söyleyen Ata, “Ancak hukuki olmaktan çok politik gözüken bu tarz yıldırma hamlelerine net bir şekilde suç teşkil eden bir yenisinin eklenmiş olabileceği yönünde duyumlarımız var.” dedi.

Ata, “Gösterilere katılan öğrencilerden bazıları ailelerinin kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından aranarak sicillerinin incelendiği, aslından suçtan uzak bir aile gibi gözüktükleri için iyi niyetle uyarmak istedikleri, çocuklarının teröristlerin de katıldığı eylemlere katıldığı, bu eylemlerden çocuklarını uzak tutmaları gerektiği şeklinde konuşmalar yapıldığını söylüyor.” dedi ve ekledi:

“Öncelikle adı bir soruşturmaya konu olan kişilerin ailelerinin telefon numarasına ve adli sicil bilgilerine ulaşılması, bu şekilde maksadı ne olduğu belli olmayan aramaların yapılması net bir şekilde suçtur.”

“Çeşitli olasılıklara göre, bu şekildeki aramaların kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, görevi kötüye kullanma, tehdit, şantaj gibi suçlara konu olma ihtimali bulunmakta.” diye konuşan Ata, bu nedenle “ailelerin bu aramalar hakkında şikayetçi olmasını ve bulundukları şehrin barosunun İnsan Hakları komisyonu ile irtibata geçmesini” önerdi.

(YAH/HA)

Haber Yeri
İstanbul
polis İBB operasyonu ekrem imamoğlu protesto hakkı
Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu
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Anadolu Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimine devam ediyor. Ekoloji, kadın, işçi ve öğrenci hakları üzerine çalışıyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi.

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