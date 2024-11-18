Polis DEM Parti Esenyurt ilçe binasını bastı, ilçe başkanları gözaltında

Polis, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Örgütü binasına sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

MA’nın haberine göre, ilçe binasına partililere haber vermeden giren polis, kapının kilidini yerinden sökerek binaya girdi.

Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda… pic.twitter.com/7Q87GL9EAi — DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) November 18, 2024

Parti binasındaki fotoğrafları, DEM Parti flamaları ve kitapları dağıtan polisin araması saat 11.00’a kadar sürdü. Arama sonrası polisin bazı kitaplara ve fotoğraflara el koyduğu öğrenildi.

Baskının ardından DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı.

MA'nın haberine göre, Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan DEM Parti Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan ifadeleri alınmak üzere gittikleri emniyette gözaltına alındıkları öğrenildi. Ayrıca her iki eşbaşkanın evlerine polislerin gittiği ve 15.30 sıralarında aramalar gerçekleştirdikleri öğrenildi. Eşbaşkanlar hakkında 24 saat avukat görüş kısıtlılığı olduğu belirtildi.

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(EMK)