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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 11:46
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2024 16:55
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Polis DEM Parti Esenyurt ilçe binasını bastı, ilçe başkanları gözaltında

Baskının ardından DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Polis DEM Parti Esenyurt ilçe binasını bastı, ilçe başkanları gözaltında
Fotoğraf: DEM Parti

Polis, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Örgütü binasına sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

MA’nın haberine göre, ilçe binasına partililere haber vermeden giren polis, kapının kilidini yerinden sökerek binaya girdi.

Parti binasındaki fotoğrafları, DEM Parti flamaları ve kitapları dağıtan polisin araması saat 11.00’a kadar sürdü. Arama sonrası polisin bazı kitaplara ve fotoğraflara el koyduğu öğrenildi.

Baskının ardından DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı.

MA'nın haberine göre, Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan DEM Parti Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan ifadeleri alınmak üzere gittikleri emniyette gözaltına alındıkları öğrenildi. Ayrıca her iki eşbaşkanın evlerine polislerin gittiği ve 15.30 sıralarında aramalar gerçekleştirdikleri öğrenildi. Eşbaşkanlar hakkında 24 saat avukat görüş kısıtlılığı olduğu belirtildi.

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(EMK)

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