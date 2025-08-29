ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2025 09:05
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 09:10
1 dk Okuma

Polis, Berlin’de Filistin’e destek eylemine saldırdı

Berlin polisinin sert müdahalesi sırasında arbede çıktı. Bir kadın gösterici polis tarafından yumruklandı, sekiz kişi ise gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Polis, Berlin’de Filistin’e destek eylemine saldırdı
Fotoğraflar: AA

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek amacıyla düzenlenen gösteriye polis sert şekilde müdahale etti.

Hackescher Markt bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, Gazze’deki İsrail saldırılarını protesto etmek, gazetecilerin öldürülmesine ve bölgede yaşanan açlık krizine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Üzerinde “Gazze'deki soykırımı durdurun”, “Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi” ve “Gazze’de açlığı sonlandırın” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, “Terörist İsrail”, “Çocuk katili İsrail” ve “Gazze’ye özgürlük” sloganları attı.

Berlin polisinin sert müdahalesi sırasında arbede çıktı. Bir kadın gösterici polis tarafından yumruklandı, sekiz kişi ise gözaltına alındı.

(EMK)

ilgili haberler
Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı
27 Ağustos 2025
/haber/sanatcilardan-venedik-film-festivaline-gazze-cagrisi-310856
BM İNSAN HAKLARI OFİSİ:
"Gazze'deki hastane saldırısının dünyayı ayağa kaldırması gerekirdi"
27 Ağustos 2025
/haber/gazze-deki-hastane-saldirisinin-dunyayi-ayaga-kaldirmasi-gerekirdi-310852
"İsrail, Gazze’de gazetecileri hedef alarak insan hakları ihlallerini gizlemeye çalışıyor"
26 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzede-gazetecileri-hedef-alarak-insan-haklari-ihlallerini-gizlemeye-calisiyor-310832
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
