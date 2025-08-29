Polis, Berlin’de Filistin’e destek eylemine saldırdı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek amacıyla düzenlenen gösteriye polis sert şekilde müdahale etti.

Hackescher Markt bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, Gazze’deki İsrail saldırılarını protesto etmek, gazetecilerin öldürülmesine ve bölgede yaşanan açlık krizine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Üzerinde “Gazze'deki soykırımı durdurun”, “Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi” ve “Gazze’de açlığı sonlandırın” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, “Terörist İsrail”, “Çocuk katili İsrail” ve “Gazze’ye özgürlük” sloganları attı.

Berlin polisinin sert müdahalesi sırasında arbede çıktı. Bir kadın gösterici polis tarafından yumruklandı, sekiz kişi ise gözaltına alındı.

(EMK)