Polis Amiri Hanifi Zengin'in talebiyle üç kadına açılan dava ertelendi

Kadınlar Birlikte Güçlü'nün (KBG) Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile dayanışmak için 2022 yılında yaptığı eyleme yönelik polis saldırısında kendilerine işkence eden ve tacizde bulunduğu iddia edilen polis amiri Hanifi Zengin'e tepki gösterdiği için üç kadın hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. davanın bir sonraki duruşması, 22 Ekim'e bırakıldı.

Davada, kadınlar, Zengin'e "hakaret" ettikleri iddiası ile yargılanıyor.

"Sokaklarda olmaya devam edeceğiz"

2022'de yol arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını protesto etmek için buluştuğumuz eylemde Hanifi Zengin tarafından taciz edilen arkadaşlarımıza hakaret davası açıldı.



Asıl yargılanması gerekenler kadınlar değil; tacizciler, işkencecilerdir. pic.twitter.com/RMlFU2XdJ9 — Kadınlar Birlikte Güçlü (@KBGuclu) May 7, 2024

Duruşma öncesinde açıklama yapan kadınlar şöyle seslendi:

"Sokağa çıktığımız her an, her eylemde, lubunyaların sokağa çıktığı her an, güvenlik şubenin takip ettiği birçok toplumsal olayda kişisel husumetle alanda bulunan; kadınlara ve LGBTİ+'lara suç teşkil eden Hanifi Zengin'in yargılandığı davayı takip etmek istiyoruz. Çünkü sokaklarda olduğumuz, işkenceye maruz kaldığımız, bunu suç duyurusuyla bir biçimde soruşturma açılması için bildirdiğimiz hiçbir yargı sürecinde en ufak bir hareketlilik olmazken, bu yargılamalar defalarca sürüncemede bırakılırken; işkence, hakaret sistematik uygulanırken Hanifi Zengin'in şikayetiyle burada kadınlar yargılanıyor."

"Suçlama hakaret! Kendisine tacizde bulunan birine 'tacizci' demenin suç teşkil etmediğini biliyoruz. Kadınlar olarak bu yargılamanın söz konusunun da kendisinin de politik olduğunu, sistematik işkenceye karşı sokaklarda olmaya devam edeceğimizi deklare ediyoruz. Yargılanması gerekenler işkenceci, kadın katilleri, istismarcılar, cinsel saldırı failleridir. Sokaklarda anayasal hakkını kullanan kadınlar değil! Sokaklarda olmaya devam edeceğiz."

ETHA'nın haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Özgül Saki de tacizci ve işkenceci Hanifi Zengin'in birçok eyleme kişisel husumetle geldiğini, gözaltına alınanları "bekleyin geliyorum" diyerek özel olarak taciz etmek ve işkence uygulamak için beklettiğini hatırlattı.

Saki, "Defalarca suç duyurusunda bulunmamıza, soru önergesi vermemize rağmen kovuşturma aşamasından bihaberiz. Bir yargılama konusu olmadığını biliyoruz. Ama ne hikmetse bu devlet Hanifi Zengin'in tek bir dilekçesiyle feminist arkadaşlarımızı yargılamaya hemen yol arıyor. Biz artık erkek devlet şiddetinin işbirliğinden yıldık, mücadelemize devam edeceğiz. Hanifi Zengin'i o sanık sandalyesine oturtana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ara kararlar

İlk duruşma, Hanifi Zengin'in zorla getirilmesi, Zengin hakkında cinsel suçlardan başka bir dosya olup olmamasına UYAP'tan bakılması, Zengin hakkında idari tahkikat yürütülüp yürütülmediğinin öğrenilmesi, yargılanan kadınların avukatlarının delillerini sunmasına süre verilmesi için 22 Ekim'e bırakıldı.

Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin’e “tacizci” diyen kadınlara dava

