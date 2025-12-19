ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:10 19 Aralık 2025 10:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 15:39 19 Aralık 2025 15:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Polis, Ağrı’daki ev baskınında bir köpeği öldürdü

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca: “Operasyonun ardından ihbarın asılsız çıktığı anlaşıldı ve polisler ev sahibinden özür dileyerek ayrıldılar.”

BİA Haber Merkezi

Read in English

BİA Haber Merkezi

Polis, Ağrı’daki ev baskınında bir köpeği öldürdü
Öldürülen köpeğin yavrularından biri, (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı)

Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir ihbar üzerine Diyadin ilçesine bağlı İsaağa Mahallesi’nde yaşayan Bayram Sarı’nın evine, 17 Aralık’ta baskın düzenledi.

Baskın sırasında, Sarı ailesinin bahçesinde yaşayan ve beş yavrusu olan köpek, polisler tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Sabah saat 06.00 sıralarında evine baskın yapıldığını belirten Bayram Sarı, Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yaşananları şöyle anlattı:

“Eve girmeden önce bahçeden silah sesleri geldi. Ardından kapıyı çaldılar, açtık. Bizi yere yatırdılar. Biz yerdeyken polislerin kendi aralarında şakalaşıp güldüklerini gördük.”

Polislerin evin tamamını dağıttığını ifade eden Sarı, “Eve girmeden önce çoban köpeğimizi beş kurşunla öldürdüler. Doğum yapmış yaklaşık 50 koyunumuz var, hepsini dışarı çıkardılar. Evde yapılan arama bittikten sonra herhangi bir şey bulamayınca yanıma gelip ‘Geçmiş olsun’ dediler. Elimi uzatmadım,” dedi.

Koca, Meclis gündemine taşıdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, anne köpeğin öldürülmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Operasyonun ardından ihbarın asılsız çıktığı anlaşıldı ve polisler ev sahibinden özür dileyerek ayrıldılar. Ev sahipleri bizlere görüntüleri de ulaştırdılar. Lakin vahşet görüntülerini hassas olduğu için paylaşmayı uygun görmedim,” diyen Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  1. Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 17 Aralık günü gerçekleştirilen operasyonda yaşanan olay bakanlığınız bilgisi dahilinde midir?
  2. Söz konusu olayla ilgili bakanlığınız nezdinde bir soruşturma yürütülmüş müdür? Sorumluların açığa çıkarılması için bakanlığınızca hangi adımlar atılmıştır?
  3. Baskın yapılan adreslerdeki hayvanların öldürülmesine yönelik bir talimat var mıdır? Bu konuda polis hangi yasal yetkisini kullanmıştır?
  4. Polislerin yetkisiz ve talimatsız silah kullanmalarına yönelik bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmaktadır?

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hayvan Hakları Ağrı'daki öldürülen köpek Ağrı dem parti Perihan Koca
