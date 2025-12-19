Polis, Ağrı’daki ev baskınında bir köpeği öldürdü

Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir ihbar üzerine Diyadin ilçesine bağlı İsaağa Mahallesi’nde yaşayan Bayram Sarı’nın evine, 17 Aralık’ta baskın düzenledi.

Baskın sırasında, Sarı ailesinin bahçesinde yaşayan ve beş yavrusu olan köpek, polisler tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Sabah saat 06.00 sıralarında evine baskın yapıldığını belirten Bayram Sarı, Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yaşananları şöyle anlattı:

“Eve girmeden önce bahçeden silah sesleri geldi. Ardından kapıyı çaldılar, açtık. Bizi yere yatırdılar. Biz yerdeyken polislerin kendi aralarında şakalaşıp güldüklerini gördük.”

Polislerin evin tamamını dağıttığını ifade eden Sarı, “Eve girmeden önce çoban köpeğimizi beş kurşunla öldürdüler. Doğum yapmış yaklaşık 50 koyunumuz var, hepsini dışarı çıkardılar. Evde yapılan arama bittikten sonra herhangi bir şey bulamayınca yanıma gelip ‘Geçmiş olsun’ dediler. Elimi uzatmadım,” dedi.

Koca, Meclis gündemine taşıdı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, anne köpeğin öldürülmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. “Operasyonun ardından ihbarın asılsız çıktığı anlaşıldı ve polisler ev sahibinden özür dileyerek ayrıldılar. Ev sahipleri bizlere görüntüleri de ulaştırdılar. Lakin vahşet görüntülerini hassas olduğu için paylaşmayı uygun görmedim,” diyen Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 17 Aralık günü gerçekleştirilen operasyonda yaşanan olay bakanlığınız bilgisi dahilinde midir? Söz konusu olayla ilgili bakanlığınız nezdinde bir soruşturma yürütülmüş müdür? Sorumluların açığa çıkarılması için bakanlığınızca hangi adımlar atılmıştır? Baskın yapılan adreslerdeki hayvanların öldürülmesine yönelik bir talimat var mıdır? Bu konuda polis hangi yasal yetkisini kullanmıştır? Polislerin yetkisiz ve talimatsız silah kullanmalarına yönelik bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmaktadır?

