Polis adliye önünde avukatlara müdahale etti: Savunma teslim olmaz

İstanbul Barosu, mesleki faaliyetleri nedeniyle yargı baskısına maruz kalan avukatlara ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a destek amacıyla İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Çok sayıda baro başkanı ve avukatın katıldığı eylemde, “Savunma susmadı, susmayacak” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

Polis anonsuna karşı avukat anonsu!



Polisin yaptığı müdahale anonsuna avukatlar, "Dikkat dikkat avukatlar konuşuyor; Anayasa 34'e göre yürüyüş haktır! Şu an polis suç işliyorsun, derhal geri çekil!" diyerek karşılık verdi.#SavunmaDireniyor #SavunmaSusturulamaz pic.twitter.com/A3TPvs4GVy — ZzeynoKuray (@KurayZzeyno) June 23, 2025

MA’nın haberine göre, açıklama öncesi adliye çevresi polis ablukasına alındı. Avukatlar, “Av. Mehmet Pehlivan’a özgürlük”, “Avukat. Selçuk Kozağaçlı’ya özgürlük”, “Demokratik irademize sahip çıkıyoruz” yazılı dövizler ve siyah balonlarla tepkilerini dile getirdi.

“Savunmaya saldırı, halka saldırıdır”

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, avukatlara yönelik baskıların doğrudan halka ve adalete yöneldiğini vurgulayarak, “Savunma tehlikedeyse, ülke de tehlikededir. Anayasal düzeni korumak hepimizin görevidir” dedi.

Sağkan: “Bu mesleğe yeminle başladık, teslim olmayız”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise yaptığı konuşmada savunma makamının hedef alındığını belirtti. Sağkan, “Avukatlık mesleğini kriminalize etmeye çalışıyorlar. İstedikleri, susan ve iş birlikçi bir savunma. Ama biz bu mesleğe bir yeminle başladık, ne kendimiz çiğneriz o yemini, ne de çiğnenmesine izin veririz. Savunma asla teslim olmaz” dedi.

Konuşmaların ardından adaletsizliği simgeleyen siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Polis avukatlara müdahale etti

Açıklamanın ardından İstanbul Barosu’na yürümek isteyen avukatlar polis barikatıyla karşılaştı. “Savunmaya değil, çetelere barikat” sloganlarıyla tepki gösteren avukatlar, bir süre barikata yüklenerek protestolarını sürdürdü. Bazı avukatlar adliye içine girerek oturma eylemi başlatırken, diğerleri dışarıda beklemeye devam etti.

(EMK)