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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2025 18:49
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2025 21:40
2 dk Okuma

Polis ablukasında Gezi anması: Gezi dimdik ayakta!

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümü nedeniyle Taksim'de yapılması planlanan eylem öncesi Beyoğlu polis ablukasına alındı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Gezi Direnişi'nin 12. yıldönümü eyleminden
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Taksim Dayanışması Koordinasyonu Gezi Direnişi’nin 12'inci yıldönümünde “Karanlık gider, Gezi kalır” diyerek Taksim'e çağrı yaptı.

Çağrının ardından Beyoğlu'nda çok sayıda bölge sabah saatlerinden bu yana çok sayıda polis ve barikatlarla kuşatıldı.

Gezi’nin yıl dönümünde Taksim’e ulaşım engeli
Gezi’nin yıl dönümünde Taksim’e ulaşım engeli
31 Mayıs 2025
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar, bariyerlerle kapatıldı. Galatasaray Meydanı 4 koldan ablukaya alındı.

Koordinasyon üyelerinin İstiklal Caddesi'nden uzaklaştırılmasıyla eylemciler, Taksim'in ara sokaklarında toplanmaya başladı.

İstiklal Caddesi üzerinden Gezi Parkı'na çıkan bütün ara sokakların kapalı olması nedeniyle toplanma Mis Sokak'ta gerçekleşti.

Eyleme DEM Parti milletvekilleri Kezban Konukçu ve Çiçek otlu da katıldı.

Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Yüzlerce kişi Gezi anması için Mis Sokak'ta polis barikatının ortasında buluştu. Gezi'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla anma başladı.

Gençlerin katılımının yoğun olduğu eylemde, "Her yer Taksim her yer direniş", "Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganları atıldı.

Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Kitle "Sırrı’ya sözümüz barış olacak" sloganlarıyla 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti  Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i de andı.

Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Mis Sokak'ta yapılan basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen öğrenci örgütlerine polis müdahalede bulunuyor.

Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Polis, basını alandan uzaklaştırarak görüntü alınmasına izin vermedi.

Anma sonrası dağılan onlarca genç ablukaya alındı. Ablukaya alınan gençler gözaltına alındı.

Haber Yeri
İstanbul
Gezi Direnişi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

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