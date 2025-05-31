Polis ablukasında Gezi anması: Gezi dimdik ayakta!

Taksim Dayanışması Koordinasyonu Gezi Direnişi’nin 12'inci yıldönümünde “Karanlık gider, Gezi kalır” diyerek Taksim'e çağrı yaptı.
Çağrının ardından Beyoğlu'nda çok sayıda bölge sabah saatlerinden bu yana çok sayıda polis ve barikatlarla kuşatıldı.
Gezi’nin yıl dönümünde Taksim’e ulaşım engeli
İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar, bariyerlerle kapatıldı. Galatasaray Meydanı 4 koldan ablukaya alındı.
Koordinasyon üyelerinin İstiklal Caddesi'nden uzaklaştırılmasıyla eylemciler, Taksim'in ara sokaklarında toplanmaya başladı.
İstiklal Caddesi üzerinden Gezi Parkı'na çıkan bütün ara sokakların kapalı olması nedeniyle toplanma Mis Sokak'ta gerçekleşti.
Eyleme DEM Parti milletvekilleri Kezban Konukçu ve Çiçek otlu da katıldı.
Yüzlerce kişi Gezi anması için Mis Sokak'ta polis barikatının ortasında buluştu. Gezi'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla anma başladı.
Gençlerin katılımının yoğun olduğu eylemde, "Her yer Taksim her yer direniş", "Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganları atıldı.
Kitle "Sırrı’ya sözümüz barış olacak" sloganlarıyla 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i de andı.
Mis Sokak'ta yapılan basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen öğrenci örgütlerine polis müdahalede bulunuyor.
Polis, basını alandan uzaklaştırarak görüntü alınmasına izin vermedi.
Anma sonrası dağılan onlarca genç ablukaya alındı. Ablukaya alınan gençler gözaltına alındı.