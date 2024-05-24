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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 13:26
1 dk Okuma

Polemik Yayınları üç kitapla yayın hayatına başladı

İkisi şiir, biri öykü türünde olan eserler, yazarlarının ‘ilk kitabı’ olma özelliği taşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Polemik Yayınları üç kitapla yayın hayatına başladı

Geçtiğimiz 26 Nisan’da “Yeni bir soluk değil, değişim istiyoruz” diyerek kuruluşunu ilan eden Polemik Yayınları, üç kitapla yayın hayatına başladı.

İkisi şiir, biri öykü türünde olan kitaplar Eftelya Koyuncu, Alperen Yavaş ve Yalım Aydın’a ait ve yazarların ‘ilk kitabı’ olma özelliği taşıyor.

Görseli Büyüt
Çeyiz - Eftelya Koyuncu
Çeyiz - Eftelya Koyuncu

Kitabın tanıtımından: "Edebiyat ve sinemanın kesişiminden doğan diliyle, görselliğin ve deneyselliğin politik sınırlarında gezinen yazar; tüm ezilenlerin mücadelesi ile şiirini kuşatıyor."

Görseli Büyüt
Enjeksiyon Bertaraf - Yalım Aydın
Enjeksiyon Bertaraf - Yalım Aydın

Kitabın tanıtımından: "Deneyle deneyimin, kişiselle toplumsalın birlikte var olduğu bu eser, yazarın 2015'ten beri çeşitli fanzinlerde yer alan şiirlerinin yanında yeni metinler de barındırıyor." 

Görseli Büyüt
Yüksel ve Parla Şayen - Alperen Yavaş
Yüksel ve Parla Şayen - Alperen Yavaş

Kitabın tanıtımından: "13 öykü içeren bu eser, zaman sarkacında ileri-geri salınırken okurunu muhtelif duygu ve düşüncelere sevk ediyor."

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