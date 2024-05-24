Geçtiğimiz 26 Nisan’da “Yeni bir soluk değil, değişim istiyoruz” diyerek kuruluşunu ilan eden Polemik Yayınları, üç kitapla yayın hayatına başladı.

İkisi şiir, biri öykü türünde olan kitaplar Eftelya Koyuncu, Alperen Yavaş ve Yalım Aydın’a ait ve yazarların ‘ilk kitabı’ olma özelliği taşıyor.

Çeyiz - Eftelya Koyuncu Kitabın tanıtımından: "Edebiyat ve sinemanın kesişiminden doğan diliyle, görselliğin ve deneyselliğin politik sınırlarında gezinen yazar; tüm ezilenlerin mücadelesi ile şiirini kuşatıyor."

Enjeksiyon Bertaraf - Yalım Aydın Kitabın tanıtımından: "Deneyle deneyimin, kişiselle toplumsalın birlikte var olduğu bu eser, yazarın 2015'ten beri çeşitli fanzinlerde yer alan şiirlerinin yanında yeni metinler de barındırıyor."