Polemik Yayınları üç kitapla yayın hayatına başladı
Geçtiğimiz 26 Nisan’da “Yeni bir soluk değil, değişim istiyoruz” diyerek kuruluşunu ilan eden Polemik Yayınları, üç kitapla yayın hayatına başladı.
İkisi şiir, biri öykü türünde olan kitaplar Eftelya Koyuncu, Alperen Yavaş ve Yalım Aydın’a ait ve yazarların ‘ilk kitabı’ olma özelliği taşıyor.
Kitabın tanıtımından: "Edebiyat ve sinemanın kesişiminden doğan diliyle, görselliğin ve deneyselliğin politik sınırlarında gezinen yazar; tüm ezilenlerin mücadelesi ile şiirini kuşatıyor."
Kitabın tanıtımından: "Deneyle deneyimin, kişiselle toplumsalın birlikte var olduğu bu eser, yazarın 2015'ten beri çeşitli fanzinlerde yer alan şiirlerinin yanında yeni metinler de barındırıyor."
Kitabın tanıtımından: "13 öykü içeren bu eser, zaman sarkacında ileri-geri salınırken okurunu muhtelif duygu ve düşüncelere sevk ediyor."