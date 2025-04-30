Polat’tan cezaevindeki arkadaşları için çağrı: Karanlıkta bırakmayalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve ardından sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çıkarılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün için dayanışma mesajı yayınladı.

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“Yalnızlığımı türküyle unuttum”

Polat, gözaltı sürecinde yaşadığı dört günlük nezarethane deneyimini anlattığı paylaşımında, Emrah Şahan’ın söylediği türkülerin hem kendisine hem de kolluk görevlilerine moral verdiğini söyledi. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“İlk gün ayrı ayrı alındığımız için hiç bilmediğim bir yerde, arkadaşlarımın nerede olduğunu öğrenemeden tek başıma nezarette buldum kendimi. Gözümü kapatıp, içime daldığım o haldeyken rüzgar gibi bir türkü sesi tüm koridorlarda ve nezaretlerde esmeye, tatlı bir yel gibi bana ve tüm kolluk görevlilerin gönüllerine değmeye başladı.”

“Onları yalnız bırakmayalım”

Polat, cezaevinde tutuklu bulunan arkadaşları için kamuoyuna açık bir dayanışma çağrısında bulundu. Özellikle Şahan ve Akgün’ün sosyal medya hesaplarının takip edilmesini isteyen Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi aklımda her an onun ve tüm arkadaşların karanlıkta ve sessizlikte kaldığı var. Onu orada yalnız bırakmayalım. Benim sizden varsa bir dilek hakkım, Emrah’ın ve Gürkan’ın hesaplarını takip etmenizi, hatırınız kimde varsa onlardan da takip etmesini rica etmenizi gönülden diliyorum.”

Davut Sulari’den bir dizeyle veda

Mahir Polat, paylaşımını Erzincanlı ozan Davut Sulari’nin dizeleriyle tamamladı. Emrah Şahan’ın Erzincanlı olduğunu hatırlatarak, ona ve cezaevindeki tüm dostlarına şu sözlerle selam gönderdi:

“Emrah Çayırlılıdır, ben de ona Erzincan’ın bir derin sesinden Davut Sulari’den sevgi ile bu türküyü gönderiyorum:

‘Aradan kalktı mı hürmetle hatır

Gelen günler geçen günü aratır

Mazlum Davut Sulari’yi ağlatır

Sefil sergan olmak reva mı bize…’”

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(EMK)