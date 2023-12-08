Podcast Önerisi: “Arkadaşlar Arasında” yayında

Velvele.net editörlerinin Ekim ayının son günü duyurduğumuz Hafıza-i Beşer dosyasında müjdelenen iki podcast serisinden ilki nihayet yayında.

Tüm bölümleri buradan dinleyebilirsiniz.

Haberi, "Onlardan ilki, hamdı, pişti; yanmadan ocaktan aldık, editörümüz Nesli Uras’ın maharetli ellerine bıraktık" diyerek duyuran Velvele.net editörleri, şu bilgileri verdi:

*Editörlerimiz Fulden, Bawer ve İlker’in LGBTİ+ mücadelesinin güncel tartışmalarından ve kavramlarından bazılarınızı arkadaşlarıyla konuştuğu, efkarı da gullümü de tadında 10 taptaze bölüm hazır. Dileyen zamana yaysın, dileyen bir oturuşta bitirsin; Netflix de işine baksın.



*Muamma LGBTİ+ Derneği’nin işbirliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle hazırladığımız Arkadaşlar Arasında şimdi Spotify, Apple Podcast ve podcast dinlenebilen tüm platformlarda.

*Şikayet ve önerilerinizi Velvele’yle, memnuniyetinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.

(EMK)