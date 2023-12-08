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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 16:29
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 18:13
1 dk Okuma

Podcast Önerisi: “Arkadaşlar Arasında” yayında

Velvele.net editörlerinin LGBTİ+ mücadelesinin güncel tartışmalarını ve kavramlarını konuklarıyla konuştuğu 10 bölümden oluşan podcast serisi “Arkadaşlar Arasında” yayında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/podcast-onerisi-arkadaslar-arasinda-yayinda.jpg

Velvele.net editörlerinin Ekim ayının son günü duyurduğumuz Hafıza-i Beşer dosyasında müjdelenen iki podcast serisinden ilki nihayet yayında.

Tüm bölümleri buradan dinleyebilirsiniz.

Haberi, "Onlardan ilki, hamdı, pişti; yanmadan ocaktan aldık, editörümüz Nesli Uras’ın maharetli ellerine bıraktık" diyerek duyuran Velvele.net editörleri, şu bilgileri verdi:

*Editörlerimiz Fulden, Bawer ve İlker’in LGBTİ+ mücadelesinin güncel tartışmalarından ve kavramlarından bazılarınızı arkadaşlarıyla konuştuğu, efkarı da gullümü de tadında 10 taptaze bölüm hazır. Dileyen zamana yaysın, dileyen bir oturuşta bitirsin; Netflix de işine baksın.

*Muamma LGBTİ+ Derneği’nin işbirliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle hazırladığımız Arkadaşlar Arasında şimdi Spotify, Apple Podcast ve podcast dinlenebilen tüm platformlarda.

*Şikayet ve önerilerinizi Velvele’yle, memnuniyetinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. 

(EMK)

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