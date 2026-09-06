Plüton’un yüzeyi güçlendirilmiş renklerle görüntülendi

NASA’nın Astronomy Picture of the Day (APOD) seçkisinde 6 Eylül 2026’nın görüntüsü Plüton oldu.

Fotoğraf, NASA’nın New Horizons uzay aracının 14 Temmuz 2015’te Plüton’un yakınından geçişi sırasında elde ettiği görüntü ve renk verilerinden hazırlandı.

Görüntüdeki renkler, Plüton’un insan gözünün göreceği doğal görünümünü birebir yansıtmıyor. Mavi, kırmızı ve kızılötesi dalga boylarında toplanan veriler işlenerek yüzeydeki renk ve yapı farklılıkları belirginleştiriliyor.

Bu yöntem, Plüton’un farklı bölgelerindeki kimyasal ve jeolojik çeşitliliğin daha kolay incelenmesini sağlıyor.

İki astronotun uzay yürüyüşü canlı yayında

Plüton’un “kalbi”

Görüntünün en belirgin bölgesi, açık rengi ve kalbi andıran biçimiyle Tombaugh Regio.

Bu bölgenin batısında yer alan Sputnik Planitia, büyük ölçüde azot buzundan oluşan geniş bir ova. Bölgedeki çarpma kraterlerinin azlığı, yüzeyin Plüton’un diğer kesimlerine göre jeolojik açıdan daha genç olduğuna işaret ediyor.

New Horizons verileri, Sputnik Planitia’daki buzların hareket ederek yüzeyi zaman içinde yenileyebildiğini de ortaya koydu.

Biz hangi uzak dünyanın uzaylısıyız?

New Horizons’ın 2015’teki geçişinden

2006’da fırlatılan New Horizons, Plüton’u yakından inceleyen ilk uzay aracı oldu. Araç, dokuz yıllık yolculuğun ardından 14 Temmuz 2015’te cüce gezegenin yaklaşık 7 bin 800 kilometre üzerinden geçti.

Görev sırasında elde edilen görüntüler, Plüton’un dağlardan buz ovalarına uzanan beklenenden daha çeşitli ve hareketli bir yüzeye sahip olduğunu gösterdi.

(NÖ)