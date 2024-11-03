Plaza de Mayo Anneleri’nden Mirta Baravalle hayatını kaybetti

Arjantin’deki askeri diktatörlük döneminde (1976-1983) zorla kaybedilen yakınlarını arayan Plaza de Mayo Anneleri ve Büyükanneleri’nin kurucularından Mirta Acuña de Baravalle, 99 yaşında vefat etti.

Buenos Aires merkezli Página 12 Gazetesi’nden Luciana Bertoia’nın haberine göre, 2 Kasım’da hayatını kaybeden Baravalle, San Martín Belediyesi’nde bugün düzenlenecek bir törenle uğurlanacak.

Mirta Baravalle, ömrünü, 27 Ağustos 1976’da silahlı kişilerce kaçırılan beş aylık hamile kızı Ana Maria Baravalle ve damadı Julio César Galizzi’yi bulmaya adadı.

Página 12, Mirta Baravalle’in yaklaşık yarım asırlık mücadelesine dair şu detayları paylaştı:

“Ana María Baravalle, kaçırıldığında 28 yaşındaydı, sosyoloji bölümünde okuyordu ve Maliye Bakanlığı'nda çalışıyordu. Hamileliği sağlıklı ilerliyordu ve bir kızı olursa adını Camila, oğlu olursa Ernesto koymak istiyordu.

Mirta ve eşi Romildo, kızı ve damadı kaçırılınca ilk olarak bölgedeki polis merkezine başvurdu. Mirta, diğer kayıp kişiler hakkında daha fazla bilgi edindi ve umut bulduğu her yere başvurdu. Devoto Hapishanesi’ne neredeyse her gün gitti, Campo de Mayo gibi sıkı korunan yerlere bile girmeyi başardı.

“Meydanda toplanan ilk 14 kadından biri”

“1977 başlarında Hükümet Konağı’ndan çıkarken insan hakları savunucusu Azucena Villaflor de De Vincenti ile tanıştı. Azucena, ‘Eğer çok olursak, (darbeci lider Jorge Rafael) Videla bize cevap vermek zorunda kalır’ diyerek, 30 Nisan'da kayıp yakınlarının Plaza de Mayo'da toplanması için çağrı yaptı. Baravalle, o gün meydanda toplanan ilk 14 kadından biriydi.

Ana María’nın cezaevinde bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini öğrendiğinde, torununu aramak için mücadeleyi genişletti. Diğer büyükannelerle birlikte kaybolan bebeklerin izini sürmeye başladı ve Plaza de Mayo Büyükanneleri’nin kurucuları arasında yer aldı.”

“Plaza de Mayo’nun simge isimlerinden”

1986'da Plaza de Mayo Anneleri arasında yaşanan iç anlaşmazlıklar sonucunda grup bölündü. Mirta, Plaza de Mayo Anneleri Kurucu Hattı’na katılarak mücadelesine devam etti.

15 Temmuz 1925 doğumlu olan Mirta, Plaza de Mayo’nun simge isimlerinden biri haline geldi ve hayatının neredeyse yarısını kayıplarını arama mücadelesine adadı.

Plaza de Mayo (Mayıs Meydanı) Büyükanneleri hakkında Arjantin’de 1976-1983 arasında 30 bin kişi zorla kaybedilmiş, zorla kaybedilenlere ait 500’e yakın bebek kaçırılmıştı. Zorla kaybetmelere karşı 1977’den bu yana uluslararası bir mücadele yürüten Plaza de Mayo Büyükanneleri, kaçırılan çocukların bulunması için bir Gen Bankası kurulmasını sağladı. Ağustos 2018 itibariyle, Arjantin’de diktatörlük döneminde ailesinden çalınan 128. çocuğun kimliğine ulaşıldı. Hukukçu Fikret İlkiz, Arjantin’de diktatörlüğün yargılama sürecini bianet’e yazmıştı: “15 Aralık 1983’te ‘kayıp kişiler’ için komisyon kuruldu. Arjantin Hakikat Komisyonu olarak bilinen ‘Kayıp Kişiler Ulusal Komisyonu’ (CONADEP) dokuz ay sonra 50 bin sayfa tutan raporunu Raul Başkan Alfonsin’e teslim etti. “Cunta dönemindeki hak ihlalleri, akla gelebilecek en ağır işkenceler, kayıplar ve 8 bin 960 kişinin zorla kaybedildiği ile ilgili tüm bilgilerinin toplandığı; ‘Nunca Mas’ (Bir Daha Asla!) adıyla ünlenen bu rapor 28 Kasım 1984’te kamuoyuna açıklandı. “Arjantin Cunta liderleri 22 Nisan 1985’te yargılanmaya başladı ve 9 Aralık'ta dava bitti. General Videla ile Amiral Massera ömür boyu, cunta liderleri Agosti, Viola ve Lambruscini ise çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi. “2005'te askeri diktatörlük dönemindeki insan hakları ihlallerinden dolayı 180 subay ve polis cezaevindeydi…”

(VC)