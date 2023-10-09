Plaza de Mayo Anneleri’nden dayanışma: Cumartesi Anneleri’nin yanındayız
Arjantin'de kaybedilen yakınlarını arayan Plaza de Mayo Anneleri yaptıkları eylemde, AYM kararına rağmen her hafta gözaltına alınan kayıp yakınları ve hak savunucularına destek verdi.
Buenos Aires'te annelerle özdeşleşen Plaza de Mayo Meydanı'nda toplanan anneler, AYM'nin hak ihlali kararına rağmen Galatasaray Meydanı'nda toplanmaları engellenen ve her hafta gözaltına alınan Cumartesi Anneleri'ne sevgilerini ve dayanışma duygularını gönderdi.
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Plaza de Mayo Anneleri mücadelelerinin 46. yılını geride bıraktı
Bir video kayda alan Plaza de Mayo Anneleri, dayanışma mesajında, şöyle denildi:
"Plaza de Mayo Meydanı’ndaki sevgili annelerimizle birlikte Cumartesi Anneleri’nin yanındayız. Onlarda Galatasaray Meydanına dönüp, gözaltında kayıplarının akıbetini sorabilsinler diye dayanışma içindeyiz. Adaletsizliğe artık yeter. Her hafta gözaltına alınmalarına artık yeter.”
Ne olmuştu?
İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 700. buluşmasını "herhangi bir bildirimde bulunulmadığı" iddiasıyla yasakladı.
Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri/İnsanları'na saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı.
1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı.
Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığı kararı vermesi üzerine başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı.
Yüksek mahkeme, şubat ayında verdiği kararda Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal" edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Ardından AYM, Cumartesi İnsanları/Anneleri eylemine saldırıp Sebla Arcan'ı darp eden polis memurlarının, kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Görevlilerin yargılanması ve Arcan'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Bu iki AYM kararına rağmen, hak savunucularının Galatasaray'da basın açıklaması yapması polis şiddetiyle engelleniyor.
(EMK)