Platforma Ked û Demokrasiyê: Leyla Zana rûmeta me ye

Di Lîga 2emîn a Koma Sor a Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) de roja 16ê Kanûna Pêşîn Somaspor û Bursaspor hatin hemberî hev. Maç li navçeya Somayê ya Manîsayê pêk hat. Her weha alîgirên Bursosporê di trîbûnên stadê de çêr û heqaretên giran li siyasetmedara Kurd Leyla Zanayê kirin.
Platforma Ked û Demokrasiyê ya Wanê têkildarî êrişa alîgirên Bûrsasporê ya li dijî Leyla Zanayê, li Kolana Hunerê ya Wanê daxuyanî da.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat di daxuyaniyê de pankarta “Leyla Zana rûmeta me ye” hat vekirin. Meclîsa Dayikên Aştiyê, endam û rêveberên saziyên sivîl û welatî tev li daxuyaniyê bûn. Her wiha rêxistinên Partiya DEVA û CHPê yên Wanê jî piştgirî dan daxuyaniyê.
Li dijî heqareta alîgirên Bursasporê bertek: Di şexsê Zanayê de heqaret li hemû Kurdan û jinan hat kirin
“Bêcezatî û zimanê siyasetê polarîzasyona civakî kûrtir dike”
Metna daxuyaniyê ji hêla Hevseroka Şaxa Sendîkeya Kedkarên Tendûristiyê (SES) ya Wanê Fîgen Çolakoglû ve hat xwendin.
Fîgen Çolakoglûyê anî ziman ku li Tirkiyeyê, meydanên werzîşê, bi taybetî stadyûmên futbolê, ji demên berê ve ne tenê qadên pêşbirkên werzîşî di heman demê de veguheriye qadên siyasî ku tê de îdeolojiyên nijadperest, şovenîst, zayendperest û cudakar têne hilberandin.
Fîgen Çolakoglûyê destnîşan kir ku ev veguherîn ne jixweber e, ew encama rasterast a polîtîkayên înkarkirinê yên bi salan, pratîkên bêcezatiyê û zimanekî siyasî ye ku polarîzasyona civakî kûrtir dike.
“Hişmendiya serdest a mêran tehemula jinan nakin”
Fîgen Çolakoglûyê bi domdarî got: “Heqaretên zayendî û êrîşên nijadperest ji heman bingeha siyasî derdikevin. Hişmendiya serdest a mêran nikare tehemûl bike ku jin di qada giştî de dengê xwe bilind bikin. Nêzîkatiya înkarker hewl dide daxwazên Kurdan ji bo hemwelatîbûna wekhev û azadiyê bitepisîne. Ji ber vê yekê, êrîşa li ser Leyla Zana nîşaneyek aşkere ya hem nefretkirina ji jinan û hem jî hestên dijî-kurd e. Em li kêleka Leyla Zana û hemû jinên ku ji bo aştiyê têdikoşin, li kêleka gelê kurd û li kêleka hêzên demokrasiyê ne.”
Daxuyanî bi dirûşmeya “Leyla Zana rûmeta me ye” bi dawî bû.
(AY)