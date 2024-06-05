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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 10:46
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 11:02
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Platform ve kanallar artık yıllık satışlarının yüzde 1,5’ini RTÜK'e ödemek zorunda

Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Platform ve kanallar artık yıllık satışlarının yüzde 1,5’ini RTÜK'e ödemek zorunda

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üç yönetmelikte değişiklik yaptı.

Uydu, kablolu, ve internet yayınlarını kapsayan yönetmeliğe göre platformlar ve kanallar yıllık satışlarının bir kısmını RTÜK’e ödeyecek.

Yıllık ödenmesi gereken tutar da net satışın yüzde 1,5’i. Ödemeler, izleyen yılın Temmuz ayında kadar yapılacak. Ödemeleri zamanında yapmayan platformlar para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Yönetmelikler şöyle:

(HA)

RTÜK
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