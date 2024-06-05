Platform ve kanallar artık yıllık satışlarının yüzde 1,5’ini RTÜK'e ödemek zorunda
Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üç yönetmelikte değişiklik yaptı.
Uydu, kablolu, ve internet yayınlarını kapsayan yönetmeliğe göre platformlar ve kanallar yıllık satışlarının bir kısmını RTÜK’e ödeyecek.
Yıllık ödenmesi gereken tutar da net satışın yüzde 1,5’i. Ödemeler, izleyen yılın Temmuz ayında kadar yapılacak. Ödemeleri zamanında yapmayan platformlar para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
Yönetmelikler şöyle:
- Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(HA)