TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.10.2026 16:12 12 Cotmeh 2026 16:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.10.2026 16:15 12 Cotmeh 2026 16:15
Xwendin Xwendin:  1 xulek

PKKyê li herêma Metînayê 4 baregehên xwe vala kirin

Li gorî agahiyên, PKKyê baregehên xwe yên bi navê "Xebat, YAJK, Sebrî û Sason" ên li devera Bazê ya Metînayê vala kirine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
PKKyê li herêma Metînayê 4 baregehên xwe vala kirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê çavkaniyên ewlehiyê yên Tirkiyeyê ragihandiye ku Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) li devera Bazê ya li herêma Metînayê ya Herêma Kurdistanê çar baregehên xwe valakirine.

Çavkaniyên ewlehiyê ji Ajansa Anadoluyê re axivîn û agahiyên nû dan.

Wan çavkaniyan diyar kirine ku di çarçoveya hewldanên ji bo valakirina deverên ku metirsiya pevçûnan li wan heye, PKKyê 8ê Cotmeha 2026an çar baregehên xwe vala kirine.

Li gorî agahiyên wan çavkaniyên ewlehiyê, PKKyê baregehên bi navê "Xebat, YAJK,Sebrî û Sason" ên li devera Bazê ya Metînayê vala kirine.

Rêveberiya Tevgerê daxuyanî dabû

Rêvebiriya Tevgerê roja Pêncşemê (8ê Cotmehê) daxuyaniyek belav kiribû. Tevgerê di daxuyaniya xwe de ragihandibû ku wan çend roj berê hemû hêzên xwe ji nav Tirkiyeyê vekişandine û diyar kiribû ku wan tunel û çeperên xwe yên li Zap û Metînayê(Herêma Kurdistanê) jî vala kirine.

Navçeya Metînayê yek ji navçeyên stratejîk ên di bin kontrola PKKyê de ye ku dikeveparêzgeha Dihokê.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
PKK fesih Metîna çekdanîn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê