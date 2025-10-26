PKK’nin Türkiye’den çekilme kararını siyasiler olumlu değerlendirdi

PKK, Türkiye sınırları içindeki tüm güçlerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Açıklamada bu kararın Abdullah Öcalan’ın onayı ile alındığı vurgulandı.

Kürt Özgürlük Hareketi: Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz

Açıklama ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya X hesabından açıklama yaptı. Çelik, "PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, “'terörsüz Türkiye' sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi “terörsüz Türkiye” hedefinin yol haritasının ana başlığıdır” ifadelerini kullandı.

“Sürecin her türlü provakasyondan korunması için dikkat gösterilmeli"

Kararın “Terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucu olduğunu ifade eden Çelik, açıklamanın ana hedefe uygun olduğunu savundu. Çelik, sürecin demokrasinin tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adım olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan “terörsüz bölge” hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur.

Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti.

Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane “siyasal özne”sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.

Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.

Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasin zenginliğin “devletimizin nitelikleri”ne ve “milletimizin değerleri”ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır.”

"Yeni bir dönemin kapıları açılacak"

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, atılan adımları sürecin önemli bir eşiği olduğunu anlatarak, "Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ve bölgenin istikrarı için herkesin katkısını beklediklerini ifade den Ala özetle şöyle dedi:

"Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkân ve kabiliyetlerini tamamıyla "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine yöneltecek bir Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır."

"Daha hızlı ve kalıcı adımlar bir an önce atılmalı"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parti Grup Başkanı Bülent Kaya da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ömer Çelik'in ifadelerine vurgu yaptı. AKP'den yapılan açıklamanın sürece dair teyit ve kararlılığı ortaya koyduğunu savunan Kaya, "Bölgesel hassasiyetlerin süreci enfekte etmemesi için daha hızlı ve kalıcı adımlar bir an önce atılmalıdır" dedi.

Mehmet Uçum: Geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum sürece dair destek açıklaması yaptı. Uçum, PKK tarafından yapılan duyurunun Türkiye'nin genel perspektifine uygun olduğunu belirterek hukuki düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Uçum şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra da geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin bir bir gerçekleşeceği ve emin adımlarla hedefe yürüyüşün devam edeceği anlaşılıyor." (GÖ)