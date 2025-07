PKK’nin silah bırakma töreninden ilk izlenimler

PKK, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’nin Dukan ilçesi kırsalındaki Şikefta Caseneyê (Casene Mağarası) bölgesinde ‘silah bırakma’ töreni gerçekleştirdi.

Tören, 150’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Alan önceden organize edilmişti; bir dağın yamacında, merdivenli bir yerdi. Açıklamanın yapılacağı bir sahne kuruldu. Sahneye, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın son fotoğrafı yansıtıldı.

Silah bırakma töreninin yapıldığı yer: Şikefta Caseneyê

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu, İmralı Heyeti üyeleri Ahmet Türk ve Mithat Sancar ile milletvekilleri, çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, baro başkanları, insan hakları savunucuları, gazeteciler töreni takip etti. MİT yetkilileri, Irak Merkezi Yönetimi ve IKBY temsilcileri de törene gözlemci olarak katıldı.

Tören saat 11.25’te başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü.

Grup adına yapılan açıklamanın Türkçesini, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat; Kürtçesini ise PKK Merkez Komite Üyesi Nedim Seven okudu.

Barış ve Demokratik Toplum Grubu: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz

“Kuşkusuz bu tarihi girişimin başarıya ulaşması için çok ciddi hukuksal reformlara, yasal ve anayasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu sürecin başarıya ulaşması için bunlar gerekli. Biz şimdi hepinizin şahitliğinde silahlarımızı imha ediyoruz,” diyen Hozat, açıklamanın sonunda silah yakma törenini başlattı.

15’i kadın, 15’i erkek 30 PKK’li, açıklama yaptıktan sonra alanda yakılan ateşte silahları yaktı. Silahların seri numaraları İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği’ne (ÖHD) teslim edildi.

PKK, yaptıkları açıklamayla devleti, sürece ilişkin yasal düzenlemeleri yapmaya çağırdı. Bundan sonraki aşamada mücadeleye “Barış ve Demokratik Toplum Grubu” ismiyle yasal zeminde devam edeceklerini vurguladılar.

Grup, silahların imha edileceği alana inerken ve buradan çıkarken katılımcılar tarafından alkışlandı; açıklama sırasında ağlayanlar oldu. Bir Barış Annesi, tören sonunda ağıt yaktı.

Temel: Süreci sıkıntıya sokacak yaklaşımlardan kaçınılmalı

bianet’e konuşan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel’in aktardığına göre, bugün burada silah bırakan grup, bölgede güvenli bir alanda Türkiye’deki gelişmeleri takip edecek.

“50 yıllık mücadele tarihinin gelişimi açısından tarihi bir gündü. Kürt siyasal mücadelesi açısından bir milattır,” diyen Temel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt halkı, belli nedenlerle başlattığı silahlı mücadele pozisyonunu kendi iradesiyle sonlandırdı. Bu durum, aynı zamanda muhataplarına da sorumluluk yüklüyor. Süreci sıkıntıya sokacak ucuz yaklaşımlardan uzak durulmalı. Artık doğru adımlar atılırsa, bugün bölgesel anlamda bir mucizenin başlangıcı sayılabilir. Ya da, süreç sekteye uğratılır ve atılması gereken adımlar atılmazsa, bir felaketle de sonuçlanabilir. Süreci doğru okumak ve atılması gereken adımları bir an evvel atmak gerektiği çok açıktır.”

Çandar: Yasal düzenlemeler bir an evvel hayata geçirilmeli

Tören alanında bianet’e konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar şunları kaydetti:

“Oldukça duygulandırıcı bir törendi. İnerken de açıklamayı yaparken de vakurdular. Oldukça ciddiyet ve gurur vardı. Bütün töreni ve verilen mesajları göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye’de barış ve demokratik toplum mücadelesinin daha güçlü, daha kararlı yürütülmesi gerektiğini görüyor ve böyle devam etmesini umuyoruz. Bunun için gerekli her veri sağlandı. O insanların vakur bir şekilde gelişi ve gidişi anlamlıydı. Bundan sonrası için yasal zeminde mücadele etmelerinin önünü açacak yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekir. Uzun zamandır yurtlarından uzakta yaşayan bu insanların bir an evvel evlerine ve sevdiklerine kavuşmaları en güçlü temennimiz.”

(AB/VC)