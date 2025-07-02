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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 08:33
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 09:37
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PKK’nin silah bırakma süreci bugün başlayabilir

Teslim törenini örgütün kayda alması ve kamuoyuna sunması da planlar arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
PKK’nin silah bırakma süreci bugün başlayabilir
Fotoğraf: DEM Parti

PKK’nin silah bırakma sürecini bugün resmen başlatması bekleniyor. Süreç kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu’nun katılımıyla bir tören düzenlenecek. Törende belirli sayıda örgüt mensubunun silahlarını ilgili birimlere teslim etmesi planlanıyor.

PKK’nin bu kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de TBMM’de DEM Partililerle tokalaşmasının ardından kamuoyunda başlayan tartışmalar ve Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın etkisiyle şekillendi.

Bu çağrının ardından örgüt, 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongresi’nde fesih ve silah bırakma kararı aldı.

2 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek teslim törenini örgütün kayda alması ve kamuoyuna sunması da planlar arasında.

MİT Başkanı Kalın Erbil’de

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da IKBY’nin başkenti Erbil’de temaslarda bulundu. Kalın, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, PKK’nin aldığı fesih kararının ardından yaşanan gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği öğrenildi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli 30 Haziran Pazartesi günü, PKK'nın Temmuz ayı içerisinde silah bırakma olasılığı olabileceğini söylemişti.
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(EMK)

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