PKK’nin saldırısında 6 asker öldü, Türkiye Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Hakurk’ta yaşanan çatışmada 6 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık söz konusu çatışmada 13 gerillanın da öldürüldüğünü duyurdu. Çatışma alanının Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kaldığını belirten Bakanlık açıklamada “Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir” dedi.

Bakanlık 22 Aralık’ta da aynı bölgede yaşanan çatışmalarda 6 askerin ve 7 PKK'linin öldüğünü duyurmuştu. Son iki günde yaşanan çatışmalarda 12 asker ve 20 PKK'li hayatını kaybetmiş oldu.

Irak'ın kuzeyinde 6 asker öldü

HPG'nin açıklamaları

Öte yandan PKK’nin askeri yapılanması HPG de 22 ve 23 Aralık'taki çatışmalara ilişkin iki ayrı açıklama yaptı.

PKK’nin yayın organlarında yer alan açıklamalarda, 22 Aralık’ta Hakurk ve Metina’da, 23 Aralık’ta Zap’ta askerlerin bulunduğu üs bölgelerine sızma yapıldığı belirtildi. HPG hayatını kaybeden askerlerin sayısını Hakurk ve Metina'da 36, Zap'ta 34 olarak verdi, saldırılarda üç gerillanın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ancak MSB, söz konusu iddiayı doğrulamadı.

Bölge kar altında

NTV saldırının Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nın bulunduğu geçici üs bölgesine yönelik olduğunu yazdı.

PKK’lilerin yoğun kış koşullarında 1. Dağ Komando Tugayı'na sızmaya çalıştığını, askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığını belirtti.

PKK’lilerin saldırıyı uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlarla gerçekleştirdiği bilgisine yer veren NTV, askeri kaynakların bölgenin haftalardır kar altında olduğunu ve saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye düştüğünü aktardı.

TSK hava harekatı başlattı

Asker ölümleri ve çatışma haberlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye hava harekatı başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "PKK’ye ait olduğunu" belirtiği mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Erdoğan: Mücadelemizden geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan asker ölümleri üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır" dedi.

Erdoğan "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" diye yazdı.

Özgür Özel hükümeti eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise saldırıyı kınadıktan sonra "Hükümet, Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir" diye açıklama yaptı.

Özel "Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz. Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan AKP’nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız. Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

CHP ve DEM Parti Meclis bildirisine imza atmadı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti grubu hayatını kaybeden askerler için ortak bildiri talebinde bulunuldu. AKP, MHP ve Saadet Partisi bildiriyi imzalarken CHP ve DEM Parti imzalamayı reddetti.

Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır dilenen bildiride, İYİ Parti, AKP, MHP ve Saadet Partisi "Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisinde așağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve șiddet, hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir șekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz" denildi.

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Operasyon Nisan 2022'den beri sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 18 Nisan 2022 sabahı IKBY topraklarındaki Duhok’a bağlı Avaşin, Metin Dağları ve Zap bölgelerinde ‘Pençe Kilit’ adıyla PKK mevzilerine yönelik operasyon başlatmıştı.

Milli Savunma Bakanlığına göre Pençe Kilit operasyonlarında şu ana kadar 777 PKK’li gerilla öldürüldü. 113 asker de hayatını kaybetti. HPG’ye göre ise operasyonda şu ana kadar 3 bin 63 asker ile 398 gerilla hayatını kaybetti.

(HA)