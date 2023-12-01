PKK'yi "terörist örgüt" listesinden çıkaran Japonya "Kürt Sorunu"nun çözümünde rol almaya çağrıldı

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı'nın (PSIA) PKK'yi "yabancı terörist örgütler" listesinden çıkardığının resmen açıklanmasının ardından Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), ülkeyi "Türkiye'deki Kürt sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak üzere uluslararası politikada yapıcı bir rol oynamaya" çağırdı.

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı PKK'yi "terörist örgütler" listesinden çıkardı

Merkezi Brüksel'deki Kürt örgütler çatısı Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada Japonya Adalet Bakanlığı'nın Kürdistan İşçi Partisi'ni (PKK) terör örgütleri listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Ülkenin yanlış bilgiler yerine gerçek bilgilere dayandırarak sorumluluk gösterdiğini belirtti.

KNK, Kürtlerin kadın hakları, çevresel sürdürülebilirlik, etnik bir arada yaşama, dini çeşitlilik ve demokratik katılım konularındaki kararlılığına vurgu yaparak "PKK'nin çatışmayı sona erdirmek için barışçıl müzakerelere katılmaya istekli olduğunu" vurguladı.

Kuruluş, "Japonya'nın bu adımının diğer ülkelerin de PKK'nin adının [terörizm listerinden çıkarılması konusunu] gözden geçirmesine yol açacağı ve böylece uzun zamandır süre giden 'Kürt sorununa' barışçıl bir siyasi çözüm bulunabileceği umudu"nu dile getirdi.

PSIA, PKK'yi listeden neden ve nasıl çıkardı?

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı'nın (PSIA) PKK'yi "yabancı terörist örgütler" listesinden çıkardığını doğruladığını bildiren Medya News, kurum sözcüsünün, "PKK ve Lübnan Hizbullahı'nın da aralarında olduğu örgütlerin listeden çıkarılmasının Japonya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daha az sayıda örgüte yönelik olarak yaptırım uygulama önerisindeki tanımlarını kullanmaya başlaması"ndan kaynaklandığını bildirdi.

Medya News'un haberini dayandırdığı Japonya'da İngilizce çevrimiçi yayın yapan yerel "jomo-news" (Jomo Şimbun) kanalı "Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın web sitesinde yayınladığı 'Uluslararası Terörizm Rehberi'nde 'terör örgütü' olarak listelenen bilgilerin çoğunun silinmesi" üzerine kurumun resmi sözcüsünden değişikliklerin nedenini sorduklarını açıkladı.

Jomo Şimbun'un haberine göre, "Uluslararası Terörizm Rehberi, uluslararası terörizm ve örgütlerin mevcut durumunu anlamak ve düzenlemek amacıyla 1993 yılından bu yana Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı'nca yayınlanıyor[du]. Bu yıl, Eylül sonunda, [rehberin] 20. baskısı olan 2023 baskısı yayınlandı. Bu web versiyonu 24 Kasım'da güncellendi."

29 Kasım'da PSIA sözcüsüyle yaptıkları görüşmeyi aktaran Jomo Şimbun Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı'nın, "uluslararası terör örgütlerini belirlemek için herhangi bir sistemi bulunmadığını" ve büyük çaplı silme işleminin nedeninin "bilgi kaynağındaki bir değişiklik" olduğunu söylediğini aktardı. Buna göre PSIA tarafından 2023 baskısından başlayarak rehberin içeriğinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1267 sayılı kararına dayanan yaptırım listesine uygun hale getirileceği söylendi.

Jomo Şimbun PSIA Sözcüsünün "Daha önce kaynak olarak denizaşırı düşünce kuruluşlarının raporlarını kullanıyorduk, ancak standartların ne olduğuna dair sorular aldık, bu nedenle standartları açık ve anlaşılması kolay hale getirme politikasıyla 23. baskıyı yayınladık. Sanırım bu zamanlama konuyu gündemde tuttu," dediğini açıkladı.

"AB listesi herhangi bir Avrupa

mahkemesi kararına dayanmıyor"

1997'de ABD'nin, 2004'te Avrupa Birliği'nin (AB) yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesinden bu yana PKK'nin listeden çıkarılma gayretleri devam ediyor. Bir bölüm uluslararası hukukçu bu tanımlamanın yanlış olduğunu, örgüt ile Türkiye arasındaki ilişkilere ve Kürt sorununun barışçıl çözümüne zarar verdiğini savunuyor.

Medya News yazarı Matt Broomfield, Progressive International'da yayınlanan bir makalesinde "PKK fiilen Türk hükümetinin direktifiyle AB terör listelerine dahil edilmiş olsa da, hiçbir AB mahkemesi[nin] ya da uluslararası mahkeme[nin] PKK'nin terör örgütü tanımına uyduğuna karar verme[diğini]" ileri sürdü.

(AEK)