PKK silah bırakıyor: Töreni takip edecek heyet, Diyarbakır’dan yola çıktı

PKK, Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı üzerine yarın (11 Temmuz), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye’de ‘silah bırakma’ töreni düzenleyecek.

Törene katılmak üzere Diyarbakır’da bir araya gelen siyasetçi, aydın, hak savunucusu ve gazetecilerden oluşan 140 kişilik grup Erbil’e doğru yola çıktı.

#Diyarbakır | ‘Silah bırakma’ törenine katılacak heyet yola çıktı



👉 IKBY’ye bağlı Süleymaniye’de yapılacak törene; çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, insan hakları ve hukuk örgütlerinden temsilciler ile gazeteciler davet edilmişti.



📹 @arenyldrm pic.twitter.com/WmC48eFKBX — bianet (@bianet_org) July 10, 2025

Öcalan’dan görüntülü çağrı

1999’dan bu yana İmralı Adası’ndaki cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, 26 yıl sonra ilk kez dün (9 Temmuz) yayınlanan görüntülü mesajında “Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum,” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Öcalan’ın çağrısını uyacağını açıkladı ve “Sürecin tek taraflı ve sadece bizim atacağımız adımlarla ilerlemeyeceği bilinmelidir” uyarısında bulundu.

Abdullah Öcalan'dan 26 yıl sonra görüntülü çağrı

Yurt dışı yasağı kalkan siyasetçiler de katılıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de dün yaptığı açıklamada, heyet olarak törene katılacağını belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile bazı milletvekilleri de heyette yer alıyor.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Ahmet Türk, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol da Süleymaniye’deki törene katılacak.

Heyete son olarak, Kobanî Davası’ndan adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve 8 Temmuz’da yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan siyasetçiler Ayla Akat Ata, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak da dâhil edildi.

Kobanî Davası’nda siyasetçilerin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

“AKP ve MHP’den katılım olabilir”

bianet’in telefonla ulaştığı DEM Parti Erbil Temsilcisi Murat Şen, törenin organizasyonuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“MİT Başkanı İbrahim Kalın, bölgeye gelerek Bağdat hükümetiyle önceden yerel merasim için görüşme yaptı. Merasimin organizasyonunu yerel hükümet yürütüyor. Erbil’e uçakla gelenler arasında Vatan Partisi’nden Ferdi Tanhan ve Zeynettin Bozan da var. Bize henüz resmi bir bilgi ulaşmadı ama AKP ve MHP’den katılım olabilir. Ayrıca, töreni izlemek üzere uluslararası bir heyet de Erbil’e ulaştı.”

*Meral Danış Beştaş’ın, “Hewler’deyiz… Tarihi Cuma’ya hazırız…” notuyla X hesabından paylaştığı fotoğraf, 10 Temmuz 2025.

Törene dair detaylar netleşiyor

Akşam saatlerinde Erbil’e ulaşacak olan heyet, ertesi gün sabah saatlerinde törenin izleneceği alana hareket edecek.

Güvenlik nedeniyle saat ve konum bilgisi verilmeyen törene ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Buna göre, örgütün temsili silah bırakma töreni yarın Süleymaniye’de, saat 08.00 ile 09.00 arasında gerçekleşecek.

KCK: Silah bırakma töreni canlı yayınlanmayacak

bianet töreni yerinde takip edecek

Tören için gelen grup, Dukan ilçesinde törene yakın bir noktaya ulaştırılacak. Dar bir grup, silahların bırakılacağı töreni yerinde izleyecek.

Törene katılacak gazetecilerin görüntü almasına izin verilmeyecek. Tören sonrası kaydedilen görüntüler, diğer katılımcıların izlemesi için ekrandan yansıtılacak.

bianet, PKK’nin silah bırakma törenini yerinde takip edecek.

PKK'den silah bırakma töreni: Geniş katılım bekleniyor

(AB)