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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 14:25
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 22:30
3 dk Okuma

BİANET, SÜLEYMANİYE YOLUNDA

PKK silah bırakıyor: Töreni takip edecek heyet, Diyarbakır’dan yola çıktı

Süleymaniye’de yapılacak törene katılacak siyasetçiler, aydınlar, hak savunucuları ve gazetecilerden oluşan 140 kişilik heyet, IKBY’ye doğru yola çıktı.

Ayşegül Başar

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
PKK silah bırakıyor: Töreni takip edecek heyet, Diyarbakır’dan yola çıktı
Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet

PKK, Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı üzerine yarın (11 Temmuz), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye’de ‘silah bırakma’ töreni düzenleyecek.

Törene katılmak üzere Diyarbakır’da bir araya gelen siyasetçi, aydın, hak savunucusu ve gazetecilerden oluşan 140 kişilik grup Erbil’e doğru yola çıktı.

Öcalan’dan görüntülü çağrı

1999’dan bu yana İmralı Adası’ndaki cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, 26 yıl sonra ilk kez dün (9 Temmuz) yayınlanan görüntülü mesajında “Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum,” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Öcalan’ın çağrısını uyacağını açıkladı ve “Sürecin tek taraflı ve sadece bizim atacağımız adımlarla ilerlemeyeceği bilinmelidir” uyarısında bulundu.

Abdullah Öcalan'dan 26 yıl sonra görüntülü çağrı
Abdullah Öcalan'dan 26 yıl sonra görüntülü çağrı
9 Temmuz 2025

Yurt dışı yasağı kalkan siyasetçiler de katılıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de dün yaptığı açıklamada, heyet olarak törene katılacağını belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile bazı milletvekilleri de heyette yer alıyor.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Ahmet Türk, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol da Süleymaniye’deki törene katılacak.

Heyete son olarak, Kobanî Davası’ndan adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve 8 Temmuz’da yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan siyasetçiler Ayla Akat Ata, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak da dâhil edildi.

Kobanî Davası’nda siyasetçilerin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
Kobanî Davası’nda siyasetçilerin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
8 Temmuz 2025

“AKP ve MHP’den katılım olabilir”

bianet’in telefonla ulaştığı DEM Parti Erbil Temsilcisi Murat Şen, törenin organizasyonuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“MİT Başkanı İbrahim Kalın, bölgeye gelerek Bağdat hükümetiyle önceden yerel merasim için görüşme yaptı. Merasimin organizasyonunu yerel hükümet yürütüyor. Erbil’e uçakla gelenler arasında Vatan Partisi’nden Ferdi Tanhan ve Zeynettin Bozan da var. Bize henüz resmi bir bilgi ulaşmadı ama AKP ve MHP’den katılım olabilir. Ayrıca, töreni izlemek üzere uluslararası bir heyet de Erbil’e ulaştı.”

*Meral Danış Beştaş’ın, “Hewler’deyiz… Tarihi Cuma’ya hazırız…” notuyla X hesabından paylaştığı fotoğraf, 10 Temmuz 2025.

Törene dair detaylar netleşiyor

Akşam saatlerinde Erbil’e ulaşacak olan heyet, ertesi gün sabah saatlerinde törenin izleneceği alana hareket edecek.

Güvenlik nedeniyle saat ve konum bilgisi verilmeyen törene ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Buna göre, örgütün temsili silah bırakma töreni yarın Süleymaniye’de, saat 08.00 ile 09.00 arasında gerçekleşecek.

KCK: Silah bırakma töreni canlı yayınlanmayacak
KCK: Silah bırakma töreni canlı yayınlanmayacak
8 Temmuz 2025

bianet töreni yerinde takip edecek

Tören için gelen grup, Dukan ilçesinde törene yakın bir noktaya ulaştırılacak. Dar bir grup, silahların bırakılacağı töreni yerinde izleyecek.

Törene katılacak gazetecilerin görüntü almasına izin verilmeyecek. Tören sonrası kaydedilen görüntüler, diğer katılımcıların izlemesi için ekrandan yansıtılacak.

bianet, PKK’nin silah bırakma törenini yerinde takip edecek.

PKK'den silah bırakma töreni: Geniş katılım bekleniyor
PKK'den silah bırakma töreni: Geniş katılım bekleniyor
6 Temmuz 2025

(AB)

Haber Yeri
Diyarbakır
barış ve demokratik toplum süreci Abdullah Öcalan PKK silah bırakma PKK süleymaniye Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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