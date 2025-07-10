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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 21:45
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 22:27
2 dk Okuma

BİANET, SÜLEYMANİYE YOLUNDA

PKK'nin 'silah bırakma’ törenine katılacak heyet, IKBY’ye ulaştı

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, “Yarın, tarihi bir adıma tanıklık edeceğiz. Bu tarihten itibaren süreç, artık kimsenin geri adım atamayacağı bir aşamaya ulaşacak” dedi.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
PKK'nin 'silah bırakma’ törenine katılacak heyet, IKBY’ye ulaştı
Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet

PKK’nin Süleymaniye’de gerçekleştireceği ‘silah bırakma’ törenine katılacak heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına ulaştı.

Saat 18.30 sularında Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’ndan İbrahim Halil Sınır Kapısı’na giriş yapan heyet, IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Serbest Lezgin ve Duhok Valisi Ali Tatar’ın aralarında bulunduğu yetkililer tarafından karşılandı.

Heyet, burada bir basın açıklaması da gerçekleştirdi.

“Yarın, tarihi bir adıma tanıklık edeceğiz”

Heyet adına açıklamayı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır yaptı. Bayındır’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Yarın, dünyada barışın kapısını aralayacak tarihi bir adıma tanıklık edeceğiz. Bu tarihten itibaren süreç, artık kimsenin geri adım atamayacağı bir aşamaya ulaşacak.

“Yarınki tören, yalnızca Kürt sorununun çözümünün nihai sonucu değil; aynı zamanda görkemli bir barışın, Kürt sorununun ve bölge halklarının çözüm sürecinin başlangıcı olacaktır.

*DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, IKBY yetkilileriyle birlikte. (Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet)

“Barış, tek taraflı olmaz”

“Sayın Öcalan, başlattığı bir girişimle barışın kapısını araladı; PKK ise bu barış çağrısına desteğini yineledi. Hepimiz biliyoruz ki barış, tek taraflı olmaz. Yarından itibaren süreç, artık geri dönülmez bir noktaya ulaşacaktır.

“Toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk almasını umuyoruz. Türkiyeli yetkililerden, dünkü çağrı ve yarınki törenin ardından sorumluluk almalarını bekliyoruz. Aynı zamanda bu süreçteki sorumluluk, tüm Türkiye halklarına aittir.”

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IKBY Başkanlığı Sözcüsü Şehab ise “Süreç başından itibaren sadece bir iç mesele olarak değil, aynı zamanda Kürdistan Bölgesi’ni yakından ilgilendiren bir konu olarak ele alındı. Bizler de bu sürece destek olmaya hazırız. Başkan Barzani her zaman sürecin arkasında durdu,” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından heyet, Erbil’e doğru yola çıktı.

(AB/VC)

Haber Yeri
Duhok
barış ve demokratik toplum süreci PKK PKK silah bırakma dbp dem parti Keskin Bayındır IKBY bianet, Süleymaniye'de
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
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bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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