PKK'nin silah bırakma töreni hakkında neler biliyoruz?

PKK’nin silah bırakma törenini takip etmek üzere Diyarbakır’dan yola çıkan heyet, gece geç saatlerde Erbil’e ulaştı. Cizre’de bir süre konakladıktan sonra sınırı geçen heyete, yolculuk boyunca Türkiye ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ait güvenlik güçleri eskortluk etti.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Araç değiştirilecek

Katılımcılar tören için sabah saat 7’de Erbil’deki otelden ayrılıp Süleymaniye’ye geçecek. Otobüsler Hewlêr’de bulunan bir otelde kalacak, töreni takip edecek heyet farklı araçlarla devam edecek. Törenin düzenleneceği alanın konum bilgisi güvenlik nedeniyle paylaşılmıyor. Ancak otobüslerin sığamayacağı darlıkta yollardan geçileceği biliniyor. Bu nedenle katılımcılar Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından ayarlanan daha küçük araçlarla tören alanına götürülecek. Güvenlik nedeniyle törene katılacak olanların üzeri aranacak, alana teknolojik ya da metal herhangi bir eşya ile giriş mümkün olmayacak.

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Silahlar temsili yakılacak

Süleymaniye’deki törene katılmak için gelen 140 kişiyi aşkın siyasetçi, aydın, hukukçu ve gazeteciden ismi daha önce belirlenmiş 30-35 kişilik küçük bir grup töreni doğrudan izleyebilecek. Tören planlamasına ilişkin PKK’den henüz bir detay gelmese de, temsili olarak alanda bir ateş yakıp birkaç silahın ateşe verileceği biliniyor. Etkinliğin bir saati aşmayacağı tahmin ediliyor. Silahların ve seri numaralarının teslimi konusu da törenle birlikte netleşecek.

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Detaylar son anda açıklanacak

Törenin net başlama saati ve konumu son anda açıklanacak olsa da otel ile işaret edilen bölge arasındaki mesafeden ulaşımın iki saati bulması tahmin ediliyor. Yine kesin olmamakla birlikte çoğunluğu gazetecilerden oluşan 30-35 kişilik grubun takibinin ardından tören sonunda görüntülerin diğer katılımcılara da izletmek üzere otele getirileceği ve görüntülerin burada kamuoyu ile paylaşılacağı organizatörlerin tahminleri arasında. Tüm bunların son haline PKK karar verecek.

Töreni kimler takip edecek?

Silah yakma etkinliğine dahil olacak grubun içinde gazetecilerin yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmralı Heyeti’nden isimler, bazı siyasetçiler ve barış annelerinde temsili katılım olması da bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Türkiye Devleti’ni temsilen yetkililerden katılım olacağını doğruluyor. Ancak hükümeti temsilen katılım olup olmadığına dair, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden doğru kendilerine henüz bu konuda bir bilgi ulaşmadığını söylüyor. Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki yerel yetkililer ise hem güvenlik açısından hem de sürecin işleyişinde organizatörlük rolünden doğru katılım sağlanacak. Etkinliğin güvenliğinden Türkiye ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi istihbaratı sorumlu olacak.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Heyet Erbil'de

Yeni çözüm sürecinde önemli gelişmelerin yaşandığı, olmaz denilenlerin olduğu bu günlerde yeni bir tarihi anın daha yaşanmasına sayılı saatler kaldı. Silahların bırakıldığı anı temsili de olsun görmek isteyen 140’ın aşkın kişi uzun bir yolculuğun ardından Erbil’e vardı. Yolculuk esnasından ve molalarda bu tarihi ana tanıklık etmenin heyecanının yanı sıra akıllarda iki de soru işareti vardı:

Erdoğan ne söyleyecek?

Bir yandan silah bırakmanın hemen ardından cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapması beklenen ‘tarihi konuşma’nın içeriği; diğer yandan ana muhalefet partisine ve kazandığı belediyelere yönelik başlatılan ardı kesilmez operasyonlar. Öcalan'ın çağrısından PKK'nin fesih kongresine ve bugün gerçekleşecek olan silah bırakma etkinliğine kadar... PKK kendisinden beklenen tüm adımları aşama aşama atmış oldu. Ancak iktidardan bu adımlara henüz somut bir yanıt gelmedi. Her ne kadar kurulacağı netleşse de tüm taraflarca önemsenen komisyon hala kurulmadı; gözler son yasal düzenlemelerdeydi, o da beklentileri karşılamadı.

Yasal düzenlemeler gündemde

Barış yolunda, iktidarın atacağı karşı adımlar tartışılırken Külliye’de gerçekleşen sürpriz Erdoğan-Bahçeli buluşmasının haberi de bu esnada geldi. Yine katıldığı programda soruları yanıtlayan Ömer Çelik, silah bırakmanın 3 aşamada ve MİT gözeriminde gerçekleşeceğini belirtirken, Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme olacağını açıkladı. DEM Partili isimlerin beklentisi ise süreci barış ve demokratik anlamda ileriye taşıyacak yasal düzenlemelerin bir an önce atılması. Bu anlamda Erdoğan’ın yasal adımlara değinmekle birlikte, komisyonun kurulması için Meclis’e açık mesajlar vereceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Bakırhan’dan "Erdoğan" sorusuna yanıt

Diğer yandan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, IKBY’ye varmadan Şırnak’ın Cizre ilçesinde verilen mola sırasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Temmuz’da ne açıklayacak?” sorusunu şu yanıtı verdi:

"Ben, önemli ve olumlu şeyler söylemesini umut ediyorum. Çünkü toplumun buna ihtiyacı var. Bugüne kadar hep bazı şeyler istenildi. Sayın Öcalan’ın çağrısına örgütün verdiği yanıt çok kıymetli, çok değerli. Buna denk düşen, bunu güçlendirecek ve sürecin başarılı bir şekilde devam etmesini sağlayacak bir söylem ve yol haritasını önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu çerçevede bir konuşma yapmasını ümit ediyoruz.”

Erdoğan'ın ne söyleyeceğinin bugün gerçekleşecek olan silah bırakma etkinliğinin nasıl ilerleyeceği ve yarattığı hava ile doğrudan ilişkisi olduğu tahmin ediliyordu. Bu AKP'li isimler tarafından netleştirilirken, barış ve demokratik toplum mücadelesinde önemli bir aşamaya tanıklık etmek üzere yola çıkanlarda ise beklenti yarattı.

(AB)