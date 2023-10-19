PKK Mahmur Mülteci Kampı'ndan çekildiğini duyurdu

KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan Kürdistan Bölgesel Yönetimi alanındaki Mahmur Mülteci Kampı’na IŞİD saldırıları döneminde yerleştirdikleri güçleri tamamen çekmeye karar verdiklerini açıkladı.

ANF'nin haberine göre Karayılan, Mahmur Mülteci Kampı'nda kalanlara hitaben verdiği mesajda kararlarının gerekçesini şöyle açıkladı:

"Kimse kampı hedeflemek için farklı gerekçeler oluşturamaz"

Sizlerle HPG olarak oradaki askeri gücümüzü çekme kararı aldığımızı paylaşmak istiyorum. Bir süre önce oradaki gücümüzün bir kısmını çektiğimizden haberdarsınız. Şimdi de orada kalan diğer yoldaşlarımızı çekmek istiyoruz. Kuşkusuz hiç kimse bu konuda bizden bir talepte bulunmamıştır; bizler hareketin yönetimi olarak tartıştık ve böylesi bir karara vardık. Bu şekilde oradaki askeri gücümüzü geri çekmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler resmi olarak Mexmûr Kampı’nı bir siyasi mülteci kampı olarak tanımıştır. Peki neden oraya gelmemekte? Çünkü Kamp’ın bir askeri kamp olduğunu iddia ediyor. Fakat bu durumda kendilerine şunu sormak gerekiyor: Orası nasıl ve ne zaman askeri bir kamp haline geldi? Kurdistan Özgürlük Gerillası ve Mexmûr halkı DAİŞ’e karşı direniş göstermeselerdi, acaba şu anda Mexmûr veya Hewlêr diye bir yer olur muydu? DAİŞ saldırmaya başladığında birçok yeri aldı, bu koşullar altında gerilla o alanı savunma amaçlı oraya geldi. Gerilla Mexmûr vb. yerlere gelmeseydi mevcut durumda BM de Irak’ta kalamazdı. Ama o zaman gerilla Şengal, Mexmûr, Kerkük ve Duhok için harekete geçti ve buraları savunmaya aldı. [...] Ancak şimdi Kurdistan Özgürlük Gerillası orada gerekli rolü oynamıştır ve artık savunma görevini oradaki gençlere emanet ediyoruz. Kamp bir siyasi mülteci kampıdır. Her yerde bunu savunmak gerekiyor. Kimse kampı hedeflemek için farklı gerekçeler oluşturamaz. Orası siyasi bir kamptır ve bu hakkı kazanmıştır.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yönetici gücü Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakın internet haber kanalı darkamazi.com da PKK’nin askeri yönetimi Halk Savunma Merkezi'nin (HSM) açıklamasına yer verdi.

“Hareketimizin yönetimi, Şehîd Rustem Cûdî yani Mexmûr siyasi mülteci kampındaki [...] güçlerimizin görevlerini tamamladığı sonucuna vararak Mexmûr’daki gücümüzün çekilmesi kararını aldı. Eylül ayının başından itibaren burada bulunan HPG ve YJA Star güçlerimizi güvenlik nedeniyle gizli, örgütlü ve planlı bir biçimde kademe kademe Medya Savunma Alanları’na çekmeyi tamamlamış bulunmaktayız. Şu an itibarıyla Mexmûr Mülteci Kampı’nda hiçbir gücümüz kalmamıştır. “Halk Savunma Güçlerimizin Mexmûr alanından Medya Savunma Alanları’na çekilmesi hususunda hiçbir güç tarafından bir talepte bulunulmamış, tamamıyla hareketimizin kendi görüş ve kararı temelinde gücümüz alandan çekilmiştir.”

Darka Mazi: "PKK çekilmedi, Irak ordusu geldi"

Ancak Darka Mazi Şengal'deki gelişmelere göndermede bulunarak "Tarihi süreçler PKK ve seksiyon yapılarının açıklamalarının çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını ve güvenilir açıklamalar olmadığını göstermiştir." yorumunda bulundu ve "Mahmur Kampı[nın] PKK’nin halkı korumak için kaldığı bir yer [olmadığı] [...] [burada] Irak ve İran devletlerinin stratejisine göre görevlendiril[diğini]" ileri sürdü.

"PKK için Mahmur['un] önemli bir istasyon görevi gör[düğünü]" ileri süren kanal, Mahmur'un "Süleymaniye -Kerkük- Musul – Şengal hattındaki savaşçı, cephane aktarımı açısından [da] oldukça önemli [olduğunu], Mahmur üzeri[nden] büyük bir ticari faliyet yürüt[tüğünü]" iddia etti.

Bu iddialardan hareketle, kanal, PKK'nin "Irak devleti ile anlaşarak Irak ordusunun bazı yerlere girmesini kabul etti[ğini], ‘PKK’nin varlığı’ gerekçesiyle sık sık TSK'ye bağlı savaş uçakları ve SİHA’ların hedefi olan kamp sakinlerinin rahatsızlığı üzerine bu kararı aldığını" ileri sürdü.

Mahmur Kampı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Mahmur Kampı, KBY başkenti Erbil'e yaklaşık 60 kilometre mesafede. Mahmur Kampı BM tarafından 1998'de oluşturuldu. Kampta barınanların büyük bölümünü, 1994'te Türkiye'nin Irak sınırındaki köylerde yaşayan Kürtlerin "güvenlik" gerekçesiyle boşaltılması sonrasında buraya sığınanlar oluşturuyor. Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı kamp sakinleri arasından seçilen 60 kişilik bir yönetim kurulunca yönetililyor. Ankara kampta yaşayanların "PKK tarafından kullanıldığı, kampta örgüt üyelerinin barındırıldığı ve silahların saklandığını" iddia ediyor ve kapatılmasını istiyor. Kamp TSK'nin 15 Haziran 2020'de başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu sırasında 40 dakika boyunca bombalandı. Operasyon sonrası BBC'ye konuşan bir Türk yetkili "Mahmur'da bir yıldan uzun bir süre önce bir operasyon düzenlemiştik, depolarını yok etmiştik. Bir yıl içinde yeni depolama yaptıklarını gördük. Mahmur çevresinde yeni yollar yapıldı. Bu yollar üzerinden ülkemize sızıp eylem yapma arayışındalar. Bu sebeple bir kez daha operasyon düzenledik." demişti. Wikiwand

(AEK)