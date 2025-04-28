PKK: "Henüz bize ulaşan somut bir şey yok"

PKK Yürütme Komitesi yayımladığı "1 Mayıs kutlaması"nda "AKP iktidarının oyalamalarına ve askeri saldırılarına rağmen [...] süreci bozan taraf olmamaya çalış[tıklarını]" vurguladı.

"Durumun değişmesini diliyoruz"

ANF'nin haberine göre, Komite, "Çözmeye çalıştı[ıkları] sorunların zorluğunu bildi[kleri] için, acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalış[tıklarını]" ifade ettiği mesajında "DEM Parti İmralı Heyeti[nin] iyimser açıklamalar[ını]" ve [Öcalan'ın] umutlu olduğu ve çalışmalarını sürdürdüğün[e ilişkin]" haberleri de duyduklarını belirtti.

Bununla birlikte Kongresini toplayarak Öcalan'ın 27 Şubat Çağrısı'nda "belirtilenlerin yapılabilmesi için [kendilerine] ulaşan somut bir şey henüz [olmadığını]" vurgulayan Komite, "Bu durumun değişmesini", "[Öcalan'ın] özgür yaşam ve çalışma koşullar[ına] kavuşarak herkesin dört gözle beklediği parti kongresini yönetir hale gelmesini dil[ediklerini]" duyurdu.

"Hareket ve halk olarak" "Öcalan'ın 27 Şubat ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını’ tümüyle sahiplendik[lerini] ve geçen iki aylık süre içinde de doğru anlamaya ve başarılı uygulamaya çalıştık[klarını]" dile getien Komite, "halkımızı ve dostlarımızı bir kez daha uyarmak ve 27 Şubat tarihli Çağrı’yı doğru anlayıp başarıyla uygulamaya çağırmak istiyoruz." dedi.

"27 Şubat çağrısı, iktidarın bir şeyler vermesini bekleme çağrısı değil"

Komite, "27 Şubat tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı[nın], devlet ya da iktidarın [kendilerine] bir şeyler vermesini bekleme çağrısı [olmadığı]" konusunda uyardı.

"Tersine toplumu özgürlük ve demokrasi bilinciyle eğitme, örgütleme ve demokratik eylemli kılma çağrısıdır. Barış da bununla kazanılır, demokratik toplum haline de ancak bu temelde gelinir. O halde hiç kimse kaygı belirtme ve bekleme durumunda olmamalıdır[...]" dedi.

"1 Mayıs'ın birlik, dayanışma ve mücadele özüne de uygun olarak"

"Hiç kimse[nin] kaygı belirtme ve bekleme durumunda olmama[sı] gerektiğini vurgulayan Komite, 1 Mayıs’ın birlik, dayanışma ve mücadele özüne de uygun olarak tüm ezilenlerin demokratik toplumcu bilincini, örgütlülüğünü ve birliğini geliştirmek ve her şeyi bu temelde kazanmak üzere herkes[i] seferber olup çalışma[ya]" çağırdı.

Aydar: "Halen sürecin başındayız"

KCK Yürütme Komitesi Üyesi Zübeyir Aydar da geçtiğimiz cuma günü Medya Haber TV'de Erdal Er ile söyleşide "sürecin ilerlemediğine" dikkat çekerek, "Henüz meclise gelen bir olay yok." demişti.

Er'in "Nerede tıkanıyor, niye alınmıyor?" sorusunu "Şimdi karşı taraf elini çabuk tutmuyor. Yani çok yavaş hareket ediyor." diye yanıtlayan Aydar, "Sebep peki? Bir planı mı yok? Ya da bir stratejiye göre mi hareket ediyorlar?" sorusunu da "Yani şimdi yavaş hareket ediyor. Kendisine göre bir planı vardır. Ama onu biz bilemeyiz." diyerek yanıtlamıştı.



Aydar durumu şöyle özetlemişti: "Evet, şimdi ortada bir süreç var, görüşme, diyaloglar var. En üst düzeyde Cumhurbaşkanı'yla da görüşüldü, Adalet Bakanı'yla da. Yine onların görüşme heyeti var, onlarla görüşülüyor, Başkan Apo'yla görüşmeler yapılıyor. Epeyce bir süredir de gündemde. Hareketimiz gereken açıklamaları da yaptı. Adımlar atılıyor. Ama halen sürecin neresindeyiz? Başında. Yani daha geri dönülmez noktaya gelinmedi."

Aydar: "Evet, cumhurbaşkanıyla görüşmek önemli. Heyetlerin İmralı'ya gidip gelmesi önemli, Adalet Bakanı'yla görüşme önemli fakat o görüşmeler çözümü beraberinde getirmiyor." demişti.

"PKK Ankara'daki bir parti değil"

KCK YÜrütme Konseyi Üyesi, 27 Şubat Çağrısı'nın gerekleri arasında yer alan PKK Kongresinin toplanması konusunda koşulların halen olgunlaşmadığının da altını çizdi: "Diyorlar ki kongreyi toplayın. Dolayısıyla fesh edildiğinizi ilan edin. Silah bıraktığınızı ilan edin. Hemen ardından da biz adım atalım. Yani gelen resmi ağızlardan açıklamalar bu şekilde. Ve tarih de veriyorlar. Yani 'nisan ayının sonunda beklentimiz var' diyorlar. Bu beklenti."

Aydar Erdal Er'in "Gerçekten kongre ile ilgili durum nedir tam olarak sizin cephenizde?" sorusuna yanıt olarak da "Başkan Apo bir değişim kongresi gündemimize koydu. Yani örgütün böyle bir gündemi var. Gerisi, zamanı nasıl olur, nerede olur henüz bir netlik yok o konuda. Yani işte birileri bakıyor, mesela yazıyor, diyor ki 'işte 27 Nisan Pazar günü bekliyoruz[...]'

"Sanki PKK Ankara'daki bir partidir, bir pazar günü kongresini toplayacak [...] Sanki PKK delegeleri hepsi işte memurdur, çalışıyorlar. Pazar günü işte boştur, o gün kongre yaparlar. Öyle yani tuhaf bir durum yani şey. Şimdi... Henüz bir tarih yok, henüz bir yer yok, henüz o konuda bir şey söyleyecek bir netlik yok. Çünkü Başkan Apo'nun kongreyi toplayabilmesi lazım. Başkan Apo'nun görüş, yani politik rapor sunabilmesi lazım. Başkan Apo bütün PKK kongrelerine, yani kendisi tabii içeride olduğu dönem hariç, politik raporla kongreye katılmıştır veya kendisi direkt gitmemişse de o raporla katılmış. Bu aynı, yani bu daha önemli bir kongre. oraya politik raporuyla, her şeyiyle hitap edebilmesi, delegeyi ikna edebilmesi. Yani bunun şekli şemali tartışılır. Kongre hareketin gündemine konulmuştur."

Aydar: "Konu teslim olmak değil, demokratik bir ülke"

"Başkan Abdullah Öcalan söyledi PKK feshi, silahlı mücadeleyi devreden çıkarma[... ] Ama şimdi mesela diyor ki 'silah bırak gel teslim ol'. Bu nasıl bir söylemdir? Silah bırakan adam niye gelsin sana teslim olsun, niye sana sığınsın? Zaten savaşıyorsun, böyle bir şey mi olur? Silah bırakan insana siyaset yapabilme imkanını sağlaman lazım.

"Değişebilmesi lazım. Bu bir paradigma değişimidir. Biz bunu bekliyoruz. Gerçekten samimi bir biçimde bu işin çözümünü bekliyoruz. Onu istiyoruz. Bu böyle bir mesele değil. Tabii ki mesele biz Kürt diyoruz ama tüm Türkiye'deki diğer herkes, bütün etnik, dini, inançsal her konuda herkesin önündeki engellerin kalkması lazım. Biz demokratik bir ülke diyoruz."

(AEK)