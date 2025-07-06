ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2025 10:25
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2025 13:08
2 dk Okuma

PKK'den silah bırakma töreni: Geniş katılım bekleniyor

Törene, İHD ve Barış Vakfı'nın da aralarında bulunduğu kurumların temsilcilerinin katılması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
PKK'den silah bırakma töreni: Geniş katılım bekleniyor
Fotoğraf: Fırat Haber Ajansı

Türkiye’de Kürt sorununun çözümüne yönelik yeni bir sürecin işaretleri ortaya çıkarken, Federe Kürdistan Bölgesi'nde tarihi bir gelişmeye sahne olacak bir tören düzenlenmesi bekleniyor. Törene çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, hukuk örgütü ve aydın katılacak.

MA’dan Azad Altay’ın haberine göre, Meclis’te kurulması planlanan çözüm süreci komisyonuna ilişkin hazırlıklar sürerken, Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yeni bir çağrıda bulunması ve bu çağrı doğrultusunda PKK’den bir grubun silah bırakması öngörülüyor. Törenin tam tarihi açıklanmasa da, önümüzdeki hafta sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Etkinlik, canlı yayınla tüm dünyadan izlenebilecek.

DEM Parti yaptığı açıklamada, bazı aydın ve yazarların törene kendi organizasyonlarıyla katılacağını belirtti. Aynı zamanda gazetecilere de töreni yerinden takip etme çağrısı yapıldı.

Siyasi Partiler ve STK'ler davet edildi

Tören için Türkiye’den çok sayıda siyasi partiye davetiye gönderildi. Davet edilen partiler arasında CHP, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, TİP, EMEP, SYKP gibi partiler yer alıyor. Kürdistan’dan ise KDP, YNK, KKP, PSK, PDK-T ve diğer bazı yerel partilerin temsilcileri törene katılacak.

Barolar ve hukuk örgütleri de törene davet edildi. Törene, İHD ve Barış Vakfı'nın da aralarında bulunduğu kurumların temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Kadın ve Alevi örgütleri de davetliler arasında

Özgür Kadın Hareketi, Barış Anneleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, PSAKD, DAD ve diğer birçok Alevi örgütünün yanı sıra çeşitli kadın ve insan hakları örgütleri de davetliler listesinde yer alıyor.

Süryani, Ermeni, Arap, Laz, Azeri ve Çerkes halklarından temsilcilerin de törene katılması bekleniyor. Ayrıca 100’ü aşkın gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu da gelişmeleri yerinden takip edecek.

Federe Kürdistan Bölgesi’nden KDP ve YNK üyeleri başta olmak üzere birçok siyasi aktör, yazar ve gazeteci de törene katılım gösterecek.

PKK ‘fesih’ kararını açıkladı
PKK ‘fesih’ kararını açıkladı
12 Mayıs 2025
PKK’nin silah bırakma süreci bugün başlayabilir
PKK’nin silah bırakma süreci bugün başlayabilir
2 Temmuz 2025
İran'daki Kürt partileri PKK'nin "silah bırakma"sını nasıl karşıladı?
ÖCALAN'IN ÇAĞRISINDAN SONRA
İran'daki Kürt partileri PKK'nin "silah bırakma"sını nasıl karşıladı?
11 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan Abdullah Öcalan'a Özgürlük Kampanyası pkk ateşkes ilanı PKK PKK silah bırakma
ilgili haberler
DEM Parti: Önümüzdeki bir hafta içinde tarihsel bir ana tanıklık edeceğiz
3 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-onumuzdeki-bir-hafta-icinde-tarihsel-bir-ana-taniklik-edecegiz-309118
ÖCALAN'IN ÇAĞRISINDAN SONRA
İran'daki Kürt partileri PKK'nin "silah bırakma"sını nasıl karşıladı?
11 Haziran 2025
/haber/iran-daki-kurt-partileri-pkk-nin-silah-birakma-sini-nasil-karsiladi-308305
Bırakılan silahların yankıları: PKK ve ETA’nın karşılaştırmalı analizi
7 Haziran 2025
/haber/birakilan-silahlarin-yankilari-pkk-ve-etanin-karsilastirmali-analizi-308122
PKK YASAĞININ 32. YILINDA
Almanya’da PKK yasağına karşı Berlin İdare Mahkemesinde dava
21 Mayıs 2025
/haber/almanyada-pkk-yasagina-karsi-berlin-idare-mahkemesinde-dava-307655
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti: Önümüzdeki bir hafta içinde tarihsel bir ana tanıklık edeceğiz
3 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-onumuzdeki-bir-hafta-icinde-tarihsel-bir-ana-taniklik-edecegiz-309118
ÖCALAN'IN ÇAĞRISINDAN SONRA
İran'daki Kürt partileri PKK'nin "silah bırakma"sını nasıl karşıladı?
11 Haziran 2025
/haber/iran-daki-kurt-partileri-pkk-nin-silah-birakma-sini-nasil-karsiladi-308305
Bırakılan silahların yankıları: PKK ve ETA’nın karşılaştırmalı analizi
7 Haziran 2025
/haber/birakilan-silahlarin-yankilari-pkk-ve-etanin-karsilastirmali-analizi-308122
PKK YASAĞININ 32. YILINDA
Almanya’da PKK yasağına karşı Berlin İdare Mahkemesinde dava
21 Mayıs 2025
/haber/almanyada-pkk-yasagina-karsi-berlin-idare-mahkemesinde-dava-307655
Sayfa Başına Git