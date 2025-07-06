PKK'den silah bırakma töreni: Geniş katılım bekleniyor

Türkiye’de Kürt sorununun çözümüne yönelik yeni bir sürecin işaretleri ortaya çıkarken, Federe Kürdistan Bölgesi'nde tarihi bir gelişmeye sahne olacak bir tören düzenlenmesi bekleniyor. Törene çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, hukuk örgütü ve aydın katılacak.

MA’dan Azad Altay’ın haberine göre, Meclis’te kurulması planlanan çözüm süreci komisyonuna ilişkin hazırlıklar sürerken, Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yeni bir çağrıda bulunması ve bu çağrı doğrultusunda PKK’den bir grubun silah bırakması öngörülüyor. Törenin tam tarihi açıklanmasa da, önümüzdeki hafta sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Etkinlik, canlı yayınla tüm dünyadan izlenebilecek.

DEM Parti yaptığı açıklamada, bazı aydın ve yazarların törene kendi organizasyonlarıyla katılacağını belirtti. Aynı zamanda gazetecilere de töreni yerinden takip etme çağrısı yapıldı.

Siyasi Partiler ve STK'ler davet edildi

Tören için Türkiye’den çok sayıda siyasi partiye davetiye gönderildi. Davet edilen partiler arasında CHP, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, TİP, EMEP, SYKP gibi partiler yer alıyor. Kürdistan’dan ise KDP, YNK, KKP, PSK, PDK-T ve diğer bazı yerel partilerin temsilcileri törene katılacak.

Barolar ve hukuk örgütleri de törene davet edildi. Törene, İHD ve Barış Vakfı'nın da aralarında bulunduğu kurumların temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Kadın ve Alevi örgütleri de davetliler arasında

Özgür Kadın Hareketi, Barış Anneleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, PSAKD, DAD ve diğer birçok Alevi örgütünün yanı sıra çeşitli kadın ve insan hakları örgütleri de davetliler listesinde yer alıyor.

Süryani, Ermeni, Arap, Laz, Azeri ve Çerkes halklarından temsilcilerin de törene katılması bekleniyor. Ayrıca 100’ü aşkın gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu da gelişmeleri yerinden takip edecek.

Federe Kürdistan Bölgesi’nden KDP ve YNK üyeleri başta olmak üzere birçok siyasi aktör, yazar ve gazeteci de törene katılım gösterecek.

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(EMK)