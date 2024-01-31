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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 20:35
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 21:17
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BLOOMBERG HT ANKETİ AÇIKLANDI

Piyasanın enflasyon beklentisi yıllık yüzde 64,57

Bloomberg HT enflasyon anketine göre Ocak enflasyonunun aylık yüzde 6,5, yıllık yüzde 64,57 olması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Piyasanın enflasyon beklentisi yıllık yüzde 64,57

Bloomberg HT'nin yayımladığı, 23 kurumun katıldığı Ocak enflasyon anketine göre, katılan kurumların medyan enflasyon beklentisi TÜFE’de aylık yüzde 6,50 yıllık yüzde 64,57 olarak gerçekleşti. 

Ocak için en düşük aylık beklenti yüzde 5,2 olarak tahmin edilirken, en yüksek beklenti yüzde 9,5 olarak  öngörüldü. Yıllık enflasyona yönelik en yüksek tahmin yüzde 66,6, en düşük yüzde 47,5 olarak belirlendi. 

2024 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 73

Ocak anketinde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi 21 kurumun katılımıyla oluştu. Bir önceki anket dönemine göre 1 puan artışla beklenti yüzde 43 olarak belirlendi.  Ayrıca 20 kurumun katılımıyla belirlenen 2024 enflasyonunda zirve öngörüsü bir önceki anket döneminde yüzde 71,30 iken yüzde 73'e yükseldi. 

Enflasyon Mayıs'ta zirveye çıkacak

18 katılımcının yanıtladığı zirve beklenen ay sorusuna 17 katılımcı enflasyonun Mayıs'ta, bir katılımcı da Haziran'da zirveye çıkacağı öngörüsüyle yanıt verdi. 

(AEK)

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