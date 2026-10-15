TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 15.10.2026 09:19 15 Cotmeh 2026 09:19
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.10.2026 09:22 15 Cotmeh 2026 09:22
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin

Hesabên YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok û Telegramê yên Halk TVyê ku bi giştî zêdetirî 8 mîlyon û 550 hezar şopînerên wan hene, hatin astengkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Piştî ku qeyûm ji bo Halk TVyê hat tayînkirin û weşana wê hat rawestandin, derbarê hemû hesabên medyaya civakî yên kanalê de jî biryara astengkirinê hat dayîn.

EngelliWebê agahiya vê yekê ragihand. EngelliWeb di bin banê Komeleya Azadiya Derbirînê (İFOD) de sansûra înternetê dişopîne.

Polîsan bi ser Halk TVyê de girtin: Qeyûm hat tayînkirin û weşan hat rawestandin
Polîsan bi ser Halk TVyê de girtin: Qeyûm hat tayînkirin û weşan hat rawestandin
14 Cotmeh 2026

Li gorî vê yekê, hesabên Halk TVyê yên li ser şeş platformên cuda, di çarçoveya xala 8/A ya Qanûna Înternetê ya hejmar 5651an de ji gihîştinê re hatin astengkirin.

Xala qanûnê a navborî di biryarên sansûrê yên bi hinceta parastina ewlehiya neteweyî û nizamê giştî de tê bikaranîn.

Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin | Rêxistinên çapemeniyê bertek nîşan dan: “Em vê zordariyê qebûl nakin”
Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin | Rêxistinên çapemeniyê bertek nîşan dan: “Em vê zordariyê qebûl nakin”
14 Cotmeh 2026

Hesabên ku biryara astengkirina wan hatiye dayîn wiha ne:

  • YouTube: (@Halktvkanali) 2,59 mîlyon aboneyên wê hene

  • X: (@halktvcomtr) 3 mîlyon şopînerên wê hene

  • Facebook: (halktvcomtr) 1,5 mîlyon şopînerên wê hene

  • Instagram: (@halktvcomtr) 1,2 mîlyon şopînerên wê hene

  • TikTok: (@halktv) 256 hezar şopînerên wê hene

  • Telegram: (@halktvcomtr) 5 hezar û 247 aboneyên wê hene

Di sibeha 14ê Cotmehê de polîsan bi ser avahiya navendî ya Halk TVyê ya li Stenbolê de girtibû, qeyûm ji bo kanalê hatibû tayînkirin û weşanên zindî yên kanalê hatibûn rawestandin.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
halk tv astengkirin sansur
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê