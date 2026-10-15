Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin

Piştî ku qeyûm ji bo Halk TVyê hat tayînkirin û weşana wê hat rawestandin, derbarê hemû hesabên medyaya civakî yên kanalê de jî biryara astengkirinê hat dayîn.
EngelliWebê agahiya vê yekê ragihand. EngelliWeb di bin banê Komeleya Azadiya Derbirînê (İFOD) de sansûra înternetê dişopîne.
Polîsan bi ser Halk TVyê de girtin: Qeyûm hat tayînkirin û weşan hat rawestandin
Li gorî vê yekê, hesabên Halk TVyê yên li ser şeş platformên cuda, di çarçoveya xala 8/A ya Qanûna Înternetê ya hejmar 5651an de ji gihîştinê re hatin astengkirin.
Xala qanûnê a navborî di biryarên sansûrê yên bi hinceta parastina ewlehiya neteweyî û nizamê giştî de tê bikaranîn.
Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin | Rêxistinên çapemeniyê bertek nîşan dan: “Em vê zordariyê qebûl nakin”
Hesabên ku biryara astengkirina wan hatiye dayîn wiha ne:
YouTube: (@Halktvkanali) 2,59 mîlyon aboneyên wê hene
X: (@halktvcomtr) 3 mîlyon şopînerên wê hene
Facebook: (halktvcomtr) 1,5 mîlyon şopînerên wê hene
Instagram: (@halktvcomtr) 1,2 mîlyon şopînerên wê hene
TikTok: (@halktv) 256 hezar şopînerên wê hene
Telegram: (@halktvcomtr) 5 hezar û 247 aboneyên wê hene
Di sibeha 14ê Cotmehê de polîsan bi ser avahiya navendî ya Halk TVyê ya li Stenbolê de girtibû, qeyûm ji bo kanalê hatibû tayînkirin û weşanên zindî yên kanalê hatibûn rawestandin.
(HA/AY)