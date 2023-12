Piştî axaftina Bahçeliyî, komekê li ber DEM Partiyê sloganên nîjadperest berz kirin

Piştî ku Serokê Giştî yê Partiya Tevgera Netewperest (MHP) Devlet Bahçeliyî duh gef li Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) xwar, îro komeke ji 50 kesan pêk hatî, li Enqereyê li ber Navenda Giştî ya DEM Partiyê kom bûn.

Li gorî nûçeya MAyê, koma ku ji endamên “Weqfa Malbatên Gazî û Şehîdan a Tirkiyeyê” pêk dihat, slogan berz kirin û dijûn dan. Koma ku li ber bariyerên polîsan sekinîn, torbeyên zer danîn ber avahiyê û paşê jî belav bû. (Dema gerîlayên PKKyê di pevçûnan de tên kuştin, wan dixin torbeyên zer û bi wî rengî fotografên wan di medyayê de belav dikin.)

Bahçeliyî çi gotibû?

Serokê Giştî yê MHPyê Devlet Bahçeliyî duh di dema civîna koma partiya xwe ya Parlamentoyê de, gef li parlamenterên DEM Partiyê xwaribû:

“Pêşniyara min a yekem; divê demildest meaşên 57 parlamenterên DEMê û alîkariya wan a xezîneyê were qutkirin. Divê van pereyan bidin malbatên şehîdan. Wergirtina wan a alîkariya xezîneyê, rezîltî ye. Pêşniyara min a duyem jî divê dosyayên parêzbendiyê yên qaşo parlamenteran ên alîkariyê didin terorê, demildist bi encam bibin. Pêşniyara min a sêyem, an divê Dadgeha Destûra Bingehîn ji nû ve were sazkiin an na bê girtin. Divê statuya Dadgeha Destûra Bingehîn û profîla endamên wê bi rengekî radîkal were nirxandin. Pêşniyareke min a din, bila parêzbendiya axavtina li kursiya parlamentoyê ji nû ve were sazkirin. TBMM ne cihê qaqeboya cudakaran e.

Hebûna DEMê ya berdewama HDPyê û dûrbîna şeve ya PKKyê li TBMMyê, dibe bibe sedem ku bertekên siyasî û civakî neyên kontrolkirin. Êdî hêza me nemaye ku ne li qadan, ne li beriyê, ne li bajaran, ne li şarediriyan, ne li çiyayan, ne jî li TBMMyê terorîstan bibinin.” (RT/FD)