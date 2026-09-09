PISA 2025: Türkiye matematikte OECD ülkeleri arasında 23’üncü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2025 sonuçları yayımlandı.

91 ülkenin katıldığı araştırmada 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri değerlendirildi. Türkiye, PISA’ya 2003’ten bu yana katılıyor.

PISA 2025 uygulaması Türkiye’de 14 Nisan-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmaya 12 bölgedeki 56 ilden 203 okul ve 7 bin 702 öğrenci katıldı. Değerlendirme bilgisayar üzerinden yapıldı.

Türkiye üç alanda da sıralamasını yükseltti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke raporuna göre Türkiye, PISA 2025’te matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinde 2022 sonuçlarının üzerinde puan aldı.

Türkiye’nin tüm katılımcı ülkeler arasındaki sıralaması fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi.

38 OECD üyesi arasında Türkiye fen bilimlerinde 14’üncü, okuma becerilerinde 13’üncü, matematikte ise 23’üncü sırada yer aldı.

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Son 10 yılda üç alanda da puan artışı

Rapora göre Türkiye, son 10 yıllık sonuçlar karşılaştırıldığında fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinin üçünde birden puanını artıran tek OECD ülkesi oldu.

Türkiye aynı zamanda 2022 sonuçlarına kıyasla üç alanda da puanını en fazla yükselten OECD üyesi olarak kaydedildi.

PISA sonuçları, öğrencilerin yalnızca okul müfredatındaki bilgilerini değil, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilme ve problem çözme becerilerini de karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçlıyor.

(NÖ)