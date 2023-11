Pirtûka 4an a Antolojiya Dengbêjan derket: Mehmûdê Hesê

Nûbiharê pirtûka çaran a “Antolojiya Dengbêjan” weşand. Pirtûka 4an behsa dengbêj Mehmûdê Hesê dike.

Weşanxaneyê beriya niha di vê zincîreyê de pirtûka Dengbêj Reso, ya Dengbêj Şakiro û ya Dengbêj Huseyno çap kiribûn.

Omer Guneş û Îbrahîm Şahînî mîna pirtûkên din, ev pirtûk jî amade kiriye.

Beşek ji nivîsa metna danasînê

“Eger em bi zanistî li çîrok, helbest, stran, metelok, roman û li nivîsên din binêrin, em dikarin pir agahiyan li ser mejûyê kolektîf yê civaka Kurd fêr bibin. Dengbêjî jî perçeyekî girîng e di edebiyata Kurdî ya herî kevn de. Ev stran me dibin li gel bapîrên me û bûyerên herî kevn. Em wiha dibin perçeyekî dîroka xwe ya devkî (oral history) û dikarin wan êş û tadeyên hatine serê gelê me fêm bikin. Ev jî rê ji bo paşeroja me vedike.

Dengbêjî bi gelemperî, stranên Mehmûdê Hesê jî bi taybetî elementekî bîranîna dîroka gelê Kurd e. Ev edebiyeta devkî ya Mehmûdê Hesê ku ji aliyê mamosteyên hêja Ömer Güneş û Îbrahim Şahin ve bi sistematîk, zimanekî zana û xwezayî hatiye amadekirin, divê ji aliyê her kesekî ve were xwendin. Pirtûkeke wiha ye ku bi xwendina wan stranan di mejûye mirov de awaz bi awaz li hev dihûne û giyanê me dibe deşt û newalan, çiya û rûbaran, dibe nav şer û evînan. Ev pirtûk divê li her malekê hebe.”

(FD)