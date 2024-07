Pirsgirêka di sîstemên global de bandorê li bank, balafirgeh û borsayê dike

Di daxuyanîya ku ji aliyê Şîrketa Teknolojiyê ya Amerîkî Microsoftê ve hat dayîn de hat destnîşankirin ku pirsgirêka teknîkî ya ku bandorê li ser sepanên cuda yên sîstema Microsoft 365ê dike tê lêkolînkirin.

Ji ber pirsgirêka teknîkî di serî de Amerîka û Awistralya li gelek welatan geştên esmanî hatine rawestanin.

Pirsgirêka ku di sîstema şîrketa teknolojiyê ya Amerîkî Microsoftê çêbûye de bandor li gelek sektoran kir.

Ji ber wê pirsgirêkê sîstemên sektorên wekî balafirgeh, bank, nexweşxan û borsa rawestiyane.

Ji ber pirsgirêka sîstemê yek ji kanalên herî giring ên Brîtanyayê Sky Newsê îro nekarî weşanê bike.

Geştên esmanî rawestiyan

Herwiha ji ber heman pirsgirêka teknîkî li gelek welatan di geştên esmanî de jî pirsgirêk çêdibin.

Ji ber vê yeke gelek kompanyayên esmanî geştên xwe ji bo demekê rawestandine an jî dereng dixin.

Bandor li gelek sektoran kir

Li Birîtanyayê di sîsteman rezervasyonê ya tenduristiyê de pirsgirêk hene û niha offline e xizmet nayê dayîn.

Kompanyaya herî mezin a rêhesinê ya Brîtanyayê Govia Thameslink Railway (GTR), ji bo betalkirina gengaz a çar xetên trênê hişyarî da.

Wezareta Tenduristiye ya Îsraîle diyar kir ku arîzeya sîstemê ya gerdûnî bandor li nexweşxane û xizmetên tenduristiyê dike.

Borseya Almanyayê ragihand ku danûstandin bi asayî dest pê kirine lê kontrol berdewam dikin.

Crowdstrike

Kompanyay teknolojiyê ya agahdariyê Crowdstrike jî diyar kir ku haya wan ji têkçûna sensora Falconê ya sîstema Windowsê ya Microsoftê heye û peyamekw telefonê belav kir.

Crowdstrikeê di peyama xwe de got, “Ji ber ku we pêwendî bi yekîneyên piştgiriyê yên Crowdstrikeê re daniya spas.

Crowdstrike ji raporên têkçûna derbarê sensora Falconê ya Microsoftê agahdar e.”

Microsoftê daxuyanî da

Microsoftê ragihand ku wan piştî qutbûna xizmetan “tedbîrên sivikkirinê” wergirtine.

Microsoftê li ser hesabê xwe yê Xê daxuyaniyek belak kir û got, “Tedbîrên me yên sivikkirinê berdewam in û di xizmetên me de bi berdewamî pêşketin tên dîtin.”

Çavkanî: Rudaw, AA