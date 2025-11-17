“Pirlerimizin, önderlerimizin yattığı yerde maden istemiyoruz”

Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu, dün (16 Kasım), Dersim’deki ekolojik tahribata karşı Seyid Rıza Meydanı’nda miting düzenledi.

“Talana ve ranta geçit vermeyeceğiz. Biz kazanacağız, yaşam kazanacak” sloganıyla gerçekleştirilen miting öncesinde, Sanat Sokağı’ndan Seyid Rıza Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da katıldığı mitinge çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı.

Miting, Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu’nun açıklamasıyla başladı.

“Dersim haritadan silinmek isteniyor”

Kürtçenin Kirmançki lehçesi ve Türkçe yapılan açıklamada, Dersim’in uluslararası ve yerel sermaye politikaları ile AKP-MHP koalisyonu eliyle yürütülen projeler ve “kalkınma” adı altında dayatılan uygulamalarla hedef alındığı vurgulandı:

“Dersim haritadan silinmek isteniyor. Bu saldırılar yalnızca doğaya değil, halkın belleğine, kimliğine, geleceğine ve inancına yöneliktir. Bu bir kalkınma değil, açık bir ekolojik kıyım ve asimilasyon projesidir. Su kaynaklarımız ticarileştiriliyor, halkın yaşam hakkı şirketlerin kâr hırsına teslim ediliyor. Kutsal mekanlarımız, ‘mesire alanı’ adı altında metalaştırılıyor; inancımızın taşı, suyu, sesi bile satılmak isteniyor. Av turizmi adı altında, bu topraklarda can bildiğimiz hayvanlar parası olanlara hedef gösterilip vahşice katlediliyor. Tüm bunların üzeri ise ‘ekoturizm, doğa turizmi’ ve istihdam yalanlarıyla örtülüyor.

“Maden şirketleri, enerji tekelleri, turizm sermayesi ve onları koruyan devlet politikaları karşısında halkın direnişi meşrudur. Biz Dersim'in dört bir yanındaki köylülerle, kadınlarla, gençlerle, inanç önderleriyle birlikte haykırıyoruz: Bu topraklarda talan politikaları halkın örgütlü birlikteliği karşısında hayata geçemeyecektir. Artık yeter. Topraklarımızdan defolun.

“Tüm hak savunucularını, ekoloji örgütlerini, Dersimlileri ve Dersim dostlarını, doğayı, yaşamı ve geleceğimizi savunmak için omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Gelin, sesimizi birleştirelim. Doğanın, suyun, yaşamın sesini yükseltelim. Yaşamı savunmak, direnmek demektir. Dersim'in sesi susmayacak, doğa teslim alınamayacak. Munzur özgür akacak, halk kazanacak. Yaşasın Dersim’in direnişi, yaşasın doğanın özgürlüğü, yaşasın halkların dayanışması.”