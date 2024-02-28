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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 08:48
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 16:16
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PİRHA Muhabiri Diren Keser cezaevinde

Haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 21 aylık hapis cezası kesinleşen Diren Keser Tarsus Cezaevi’ne götürüldü.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
PİRHA Muhabiri Diren Keser cezaevinde
Fotoğraf: PİRHA

Pir Haber Ajansı (PİRHA) Mersin Muhabiri Diren Keser, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları dolayısıyla yargılandığı davada aldığı hapis cezasının onanması sonrasında cezaevine girdi.

Dün (27 Şubat) akşam saatlerinde evinde gözaltına alınan Keser Tarsus Cezaevi’ne götürüldü.

Keser’in avukatı polisin bildirim yapmadan gözaltı işlemi yaptığını bunun 'dürüst işlem ilkesine' aykırı olduğunu söyledi ve “Normalde 5 yılın altında olan ceza miktarında önceden bildirim yapılması gerekirken bu şekilde gözaltına alınması yasaya uygun değil” dedi. Keser’in avukatı, kesinleşen cezanın sosyal medya ile ilgili verilen ceza miktarının da çok üstünde olduğuna dikkat çekti.

Keser, 26 Aralık 2017’de 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Keser söz konusu dönemde OHAL KHK'si ile kapatılan TV 10’da “Hak Yolu” ve “Akdeniz’in Güncesi” programlarını hazırlayıp sunuyordu.

(HA)

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/haber/gun-tv-ye-alti-gun-haber-bulteni-yasagi-113179
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