"Pınarbaşı halkının iradesi gasp edilmemeli"

Türkiye'deki Çerkeslerin yoğun olarak yaşadıkları merkezlerden Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan'ın 319 oy farkla kazandığı Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ise, seçimlerin yenilenmesi kararının 2019'da Belediye Başkanı seçilen Memduh Uzunoğlu'nun partisi MHP'nin "ilçe seçim kurulunu yoğun baskı altına alması" sonucunda verildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

31 Mart'ta oylamanın sona ermesinini ardından yapılan sayımda CHP adayı Deniz Yağan'ın 5 bin 82 oyla seçimi kazandığı, MHP adayı görevdeki Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu'nun ise 4 bin 758 oyla seçimi kaybettiği belirlendi.

Adaylarının seçimi kaybettiğinin anlaşılması üzerine MHP ilçe örgütü yöneticileri "mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayıldığı" iddiasıyla seçimin iptal edilmesi talebiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Kurul değerlendirme sonucunda 6 "kabul" ve 1 "ret" oyuyla, MHP'nin başvurusu yönünde, seçimlerin 2 Haziran'da yinelenmesini kararlaştırdı.

KAFFED ne diyor?

Kafkas Dernekleri Federasyonu sosyal medya platformu X'ten yayımladığı açıklamada MHP'nin, İlçe Seçim Kurulu üzerinde sonuçların iptaline yönelik baskı kurduğunu ve seçimlerin tekrarlanması kararının "şaibeli" olduğunu ileri sürdü.

Haksız karar iptal edilmeli [...] rakip adayın partisinden bir milletvekilinin de dahil olduğu kalabalık bir grubun, adliyeyi basarak hakimlere yönelik sözlü ve fiziksel şiddet sahnelerini sergiledikleri saldırgan görüntüleri kamuoyuna yansımıştır. Bu yoğun baskı sürecinde, 3 Nisan 2024 Çarşamba günü İlçe Seçim Kurulu tarafından “seçimin iptali ve 2 Haziran 2024 tarihinde tekrarlanmasına” ilişkin alınan karar şaibelidir ve kabul edilemez niteliktedir. Haksız kararın itiraz sürecinde iptal edilmesi kamuoyunun ortak beklentisidir. Pınarbaşı halkının iradesi gasp edilmemelidir. Federasyonumuz hukuki ve siyasi tüm ilgili süreçlerin takipçisi olmaya devam edecektir.

CHP Kayseri İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın "tehdit ve darp" edildiğini yineleyerek "halkımızın helal oyları ile kazandı[kları] seçim[in] iptal edil[diğini]" ve "verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerini takip edece[klerini]" duyurdu.

Pınarbaşı'daki seçimlerin iptali ilçede çoğunluğu oluşturan Çerkesler için yalnızca parti kimliği dolayısıyla değil, ilçede ilk kez seçilen Çerkes Belediye Başkanının ve Pınarbaşılı Çerkeslerin seçme ve seçilme haklarının gaspı dolayısıyla da gerginlik yaratıyor.

(AEK)