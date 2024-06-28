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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 10:02
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 11:52
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Pınar Selek’in yargılandığı dava bugün

Davanın bir önceki duruşmasında, Pınar Selek’in Kırmızı Bülten’le istenmesine ve sanık Abdülmecit Öztürk hakkında tutuklanmasına yönelik arama kararının devamına karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pınar Selek’in yargılandığı dava bugün

Mısır Çarşısı davasında hakkındaki dördüncü kez beraat kararı Haziran 2022’de bozulan sosyolog yazar Pınar Selek’in yargılandığı dava bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Duruşmayı Fransa’dan aktivistler, sendika temsilcileri ve hak savunucularının da takip edecek.

Davanın bir önceki duruşmasında, Pınar Selek’in Kırmızı Bülten’le istenmesine ve sanık Abdülmecit Öztürk hakkında tutuklanmasına yönelik arama kararının devamına karar verildi.

Selek duruşmas çağrısında şöyle demişti: 

"28 Haziran'da Davamda yeni bir duruşma olacak. Hayır, bu benim davam değil, yüzyıllardır beni takip eden bir Kabus. Dayanışmanız sayesinde mahkemeler sınır ötesi ve ulus ötesi mücadeleler alanı haline geldi. Karar çıkacak mı yoksa başka bir erteleme mi olacak? Yüzlerce Avrupalı dostum, bu yükü Türkiye'deki yoldaşlarımla paylaşmak ve dayanışmanın mucizeler yaratabileceğini göstermek için İstanbul'a doğru yola çıkacak."

"Ben ise bana şimdiye kadar pek çok mucize sunmuş olan Lyon'da olacağım. 2014'te dördüncü beraatimi 1. Bölgedeki Belediye Binasında öğrenmiştim. Dolayısıyla kim bilir...”

“28 Haziran'da beni onursal vatandaş olarak benimsemiş olan Lyon Belediyesinde, Lyon Normal Yüksekokul (ENS de Lyon) ve yüzlerce Lyon merkezli kuruluş tarafından ortaklaşa düzenlenen özel bir etkinlikte ağırlanacağım. Orada destekçilerimle birlikte bu davayı takip edeceğim.”

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(EMK)

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