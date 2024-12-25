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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 10:54
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 11:58
3 dk Okuma

Pınar Selek’in kitabı “Maskeler, Süvariler, Gacılar” sahneye taşınıyor

"Maskeler, Süvariler, Gacılar", gerçek tarihe, ortak belleğe ve toplumsal adaletsizliklere karşı bir itiraz niteliği taşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, "Maskeler Süvariler Gacılar" adlı tiyatro oyununa ait bir afiştir. Afişte iki kadın figürü ön planda yer alıyor. Kadınlardan biri yoğun bir ifade ve kararlılıkla kameraya bakarken, diğerinin yüzünde hafif bir meydan okuma ifadesi var. Arka planda, eski bir şehir manzarasını andıran binalar ve kaotik bir sokak atmosferi dikkat çekiyor. Renk paleti genel olarak kırmızı, siyah ve bej tonlarında. Afişte yer alan "Maskeler Süvariler Gacılar" metni büyük ve dikkat çekici bir yazı tipiyle yazılmış. Afiş, oyunun dramatik ve güçlü atmosferine vurgu yaparken izleyicide merak uyandıran bir kompozisyon sunuyor. Görsel, hem oyunun hikayesine hem de onun sanatsal ve belgesel niteliğine işaret ediyor.

Tiyatro Alesta’nın yeni oyunu Maskeler, Süvariler, Gacılar, 10 Ocak Cuma günü saat 20:30’da Cihangir Atölye Sahnesi’nde prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

Pınar Selek’in araştırmalarına dayanan yapıt, hem belgesel-dram türündeki yapısıyla hem de interaktif tiyatro yaklaşımıyla seyircileri sahnenin bir parçası haline getiriyor.

Orçun Ucal ve Nevra Ayşem Savaşçı’nın sahneye uyarladığı bu eser, Pınar Selek’in “Maskeler, Süvariler, Gacılar” adlı kitabından yola çıkılarak hazırlandı.

Yönetmen koltuğunda yine Orçun Ucal otururken, oyuncu kadrosunda Ecrin Bolkar ve Liya Toprak Şahin yer alıyor. Dış ses performansı ise Kerem Karaboğa tarafından üstleniliyor.

Hikayenin arka planı

1996 yılında İstanbul’un Cihangir Mahallesi’ndeki Ülker Sokak’ta yaşanan toplumsal şiddet, oyunun merkezinde yer alıyor.

Bu olaylarda, sokakta yaşayan trans bireyler ahlak masası uygulamaları, mahalle baskısı ve ev yakma gibi vahşi yöntemlerle tehdit edilmişti. Ülker Sokak, trans bireylerin varoluş mücadelesinin simgesi haline geldi. Selek’in kitabında bu mücadele, toplumsal belleğe bir başkaldırı olarak aktarılıyor.

Maskeler, Süvariler, Gacılar, gerçek tarihe, ortak belleğe ve toplumsal adaletsizliklere karşı bir itiraz niteliği taşıyor. Şiddeti uygulayanın tuttuğu kayıtlara karşı gerçeği sahneye taşıyan oyun, seyirciyi yalnızca izleyici olmaktan çıkarıp hikayenin aktif bir katılımcısı haline getiriyor.

Gösterim takvimi

  • 10 Ocak 20:30 – Cihangir Atölye Sahnesi
  • 11 Ocak 20:30 – Kadıköy Emek Tiyatrosu
  • 8 Şubat 20:30 – Kadıköy Emek Tiyatrosu
  • 15 Şubat 20:30 – Cihangir Atölye Sahnesi

Oyunun özeti

Hepimiz birer ötekiyiz aslında. Hepimiz bize dayatılan üst kimliğin altında bir yerlerde konumlanıyoruz, hepimiz kaybediyoruz, birbirimizi anlamayarak ve birbirimize yabancılaşarak kaybediyoruz.

“Maskeler, Süvariler, Gacılar” gerçek tarihin, ortak belleğin isyanı. Şiddeti uygulayanın tuttuğu kayıtlara karşı gerçeğin başkaldırısı. Unutmamak ve anlamak için bir başkaldırı…

Cihangir Mahallesindeki Ülker Sokak’ta, 1996 yılında bir sosyal çatışma yaşandı. Ülker Sokak’ta yaşayan translara karşı toplumsal bir şiddet uygulanmaya başlandı. Sokağın başına ahlak masası konuldu, kapılar kırıldı, mahalleliden translara karşı sırt çevirmeleri istendi, evleri yakıldı. Ülker sokak, transların varoluş mücadelesinin simgesi haline geldi.

Pınar Selek’in araştırmasından uyarlanan bu oyun, Ülker Sokak’tan yükselen çığlığı sahneye taşıyor. Sadece izlemekle kalmıyorsunuz. Oyun, interaktif yapısıyla sizi de hikayenin içine çekiyor, bir seyirci olmaktan çıkarıp, sahnenin parçası haline geliyorsunuz.

Tiyatro Alesta Hakkında

Pınar Selek, toplumsal cinsiyet, göç ve ayrımcılık üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir sosyolog ve yazar.

“Maskeler, Süvariler, Gacılar” oyunu, Selek’in sosyal bilimsel çalışmaları ve yazın dünyasındaki gücünü sahneye taşıyor.

Tiyatro Alesta ise farklı disiplinlerden gelen sanatçıların ortak bir üretim alanı oluşturduğu bir tiyatro topluluğu olarak, toplumsal konulara odaklanan çağdaş eserlerle sahne sanatına katkı sunmaya devam ediyor.

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(EMK)

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İstanbul
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