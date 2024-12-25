Pınar Selek’in kitabı “Maskeler, Süvariler, Gacılar” sahneye taşınıyor

Tiyatro Alesta’nın yeni oyunu Maskeler, Süvariler, Gacılar, 10 Ocak Cuma günü saat 20:30’da Cihangir Atölye Sahnesi’nde prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

Pınar Selek’in araştırmalarına dayanan yapıt, hem belgesel-dram türündeki yapısıyla hem de interaktif tiyatro yaklaşımıyla seyircileri sahnenin bir parçası haline getiriyor.

Orçun Ucal ve Nevra Ayşem Savaşçı’nın sahneye uyarladığı bu eser, Pınar Selek’in “Maskeler, Süvariler, Gacılar” adlı kitabından yola çıkılarak hazırlandı.

Yönetmen koltuğunda yine Orçun Ucal otururken, oyuncu kadrosunda Ecrin Bolkar ve Liya Toprak Şahin yer alıyor. Dış ses performansı ise Kerem Karaboğa tarafından üstleniliyor.

Hikayenin arka planı

1996 yılında İstanbul’un Cihangir Mahallesi’ndeki Ülker Sokak’ta yaşanan toplumsal şiddet, oyunun merkezinde yer alıyor.

Bu olaylarda, sokakta yaşayan trans bireyler ahlak masası uygulamaları, mahalle baskısı ve ev yakma gibi vahşi yöntemlerle tehdit edilmişti. Ülker Sokak, trans bireylerin varoluş mücadelesinin simgesi haline geldi. Selek’in kitabında bu mücadele, toplumsal belleğe bir başkaldırı olarak aktarılıyor.

Maskeler, Süvariler, Gacılar, gerçek tarihe, ortak belleğe ve toplumsal adaletsizliklere karşı bir itiraz niteliği taşıyor. Şiddeti uygulayanın tuttuğu kayıtlara karşı gerçeği sahneye taşıyan oyun, seyirciyi yalnızca izleyici olmaktan çıkarıp hikayenin aktif bir katılımcısı haline getiriyor.

Gösterim takvimi

10 Ocak 20:30 – Cihangir Atölye Sahnesi

20:30 – Cihangir Atölye Sahnesi 11 Ocak 20:30 – Kadıköy Emek Tiyatrosu

20:30 – Kadıköy Emek Tiyatrosu 8 Şubat 20:30 – Kadıköy Emek Tiyatrosu

20:30 – Kadıköy Emek Tiyatrosu 15 Şubat 20:30 – Cihangir Atölye Sahnesi

Oyunun özeti

Hepimiz birer ötekiyiz aslında. Hepimiz bize dayatılan üst kimliğin altında bir yerlerde konumlanıyoruz, hepimiz kaybediyoruz, birbirimizi anlamayarak ve birbirimize yabancılaşarak kaybediyoruz.



“Maskeler, Süvariler, Gacılar” gerçek tarihin, ortak belleğin isyanı. Şiddeti uygulayanın tuttuğu kayıtlara karşı gerçeğin başkaldırısı. Unutmamak ve anlamak için bir başkaldırı…



Cihangir Mahallesindeki Ülker Sokak’ta, 1996 yılında bir sosyal çatışma yaşandı. Ülker Sokak’ta yaşayan translara karşı toplumsal bir şiddet uygulanmaya başlandı. Sokağın başına ahlak masası konuldu, kapılar kırıldı, mahalleliden translara karşı sırt çevirmeleri istendi, evleri yakıldı. Ülker sokak, transların varoluş mücadelesinin simgesi haline geldi.



Pınar Selek’in araştırmasından uyarlanan bu oyun, Ülker Sokak’tan yükselen çığlığı sahneye taşıyor. Sadece izlemekle kalmıyorsunuz. Oyun, interaktif yapısıyla sizi de hikayenin içine çekiyor, bir seyirci olmaktan çıkarıp, sahnenin parçası haline geliyorsunuz.

Tiyatro Alesta Hakkında

Pınar Selek, toplumsal cinsiyet, göç ve ayrımcılık üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir sosyolog ve yazar.

“Maskeler, Süvariler, Gacılar” oyunu, Selek’in sosyal bilimsel çalışmaları ve yazın dünyasındaki gücünü sahneye taşıyor.

Tiyatro Alesta ise farklı disiplinlerden gelen sanatçıların ortak bir üretim alanı oluşturduğu bir tiyatro topluluğu olarak, toplumsal konulara odaklanan çağdaş eserlerle sahne sanatına katkı sunmaya devam ediyor.

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(EMK)