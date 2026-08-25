Pınar Selek ve Esmeray, Ülker Sokak’ı anlatacak

1990’lı yılların başında translara yönelik saldırılarla gündeme gelen İstanbul’daki Ülker Sokak’ta yürütülen mücadele ve dayanışma deneyimi, 26 Ağustos’ta düzenlenecek buluşmada ele alınacak.

“Ülker Sokak ve Sokak Sanatçıları Atölyesi Deneyimi” başlıklı etkinlik, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Parma Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek. Sosyolog Pınar Selek etkinliğe Zoom üzerinden katılacak. Etkinlikte, sanatçı ve yazar Esmeray da yer alacak.

Ülker Sokak’tan sanat atölyesine

1990’ların başında Ülker Sokak, translara yönelik polis ve sokak şiddetinin yoğunlaştığı adreslerden biri oldu. Saldırılar karşısında dayanışma ve mücadele çalışmaları yürütülürken, bu sürecin içinde yer alan sosyolog Pınar Selek’in araştırmaları sonucunda Sokak Sanatçıları Atölyesi kuruldu.

Atölye, toplum tarafından dışlanan kişilerin bir araya geldiği, birlikte üretim yaptığı bir mekâna dönüştü. Burada heykel ve resimler üretilirken bir sokak tiyatrosu da kuruldu. Atölyede ortaya çıkan çalışmalar sokaklarda sergilendi.

Atölye katılımcıları ayrıca “Misafir” adlı bir dergi çıkardı ve yayının dağıtımını birlikte gerçekleştirdi. Sanatçı Esmeray da atölyenin çalışmalarında yer aldı.

“Sokaklarda yaşamaya devam etti”

Sokak Sanatçıları Atölyesi, Pınar Selek’in kamuoyunda “Mısır Çarşısı Davası” olarak bilinen dava kapsamında yargılanması sürecinde de kriminalize edilmek istendi.

Selek, etkinlik öncesinde yaptığı paylaşımda atölyenin 1998 yılında polis şiddetiyle mekânsızlaştırıldığını belirterek, “Sokak Sanatçıları Atölyemiz 1998'de polis şiddetiyle mekânsızlaştırıldı ama sokaklarda yaşamaya devam etti. Bugüne kadar! Bu hikâyeyi sizinle paylaşmak istedim” dedi.

Etkinliği düzenleyenler ise Selek’in bilim hakkı ve beraat talebine dikkat çekerken, aynı zamanda sokakta ortaya çıkan yaratıcı dayanışma deneyimlerinden birini yeniden gündeme getirmek istediklerini belirtti.

Buluşmada Selek’in Zoom üzerinden deneyimlerini paylaşması, Esmeray’ın ise etkinliğe yüz yüze katılması bekleniyor.

Etkinlik, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Parma Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe online katılmak için bu adrese [email protected] eposta atabilirsiniz.

(EMK)