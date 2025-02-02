Pınar Selek için adalet çağrısı: Beraate sahip çıkmak için 7 Şubat'ta buluşuyoruz

Sosyolog ve yazar Pınar Selek’in 26 yıldır süren Mısır Çarşısı davasında nihai beraate sahip çıkmak amacıyla bir kez daha dayanışma çağrısı yapıldı.

Hâlâ Tanığız Platformu, 7 Şubat 2025 Cuma günü saat 14:00’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma için herkesi desteğe davet etti.

Dava süreci 26 yıldır devam ediyor

Pınar Selek, suçsuz olduğu kanıtlanmasına rağmen tam dört kez beraat ettiği davada yeniden yargılanıyor. Son beraat kararının bozulmasının ardından Selek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Mahkeme, Selek'in beyanının alınması için kırmızı bülten talebi ve gıyabi tutuklama kararını yineledi.

Sahte belge skandalı

28 Haziran 2024 tarihli duruşmada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve mahkeme dosyasına eklenen sahte bir belge sunuldu. Bu belgede, Pınar Selek’in Nisan 2024'te Fransa’nın Nice kentinde PKK/KCK örgütüne ait bir etkinliğe katıldığı iddia edildi. Ancak Côte d'Azur Üniversitesi ve Göçler ve Toplum Araştırma Birimi (URMIS), belgede bahsi geçen tarihlerde Selek’in üniversitenin düzenlediği akademik toplantıda görevli olduğunu resmi olarak mahkemeye bildirdi.

Pınar Selek, bilirkişi raporlarında gaz kaçağı nedeniyle gerçekleştiği belirtilen patlamadan dolayı hâlâ yargılanıyor. Dava boyunca sahte tutanaklar ve asılsız delillerle karşı karşıya kalan Selek, tüm zorluklara rağmen mücadelesine devam ediyor. Dört kez beraat eden Selek’in yargılanma süreci, hukuk çevrelerince Türkiye’deki adalet sisteminin simge davalarından biri olarak değerlendiriliyor.

"Nihai beraatini savunalım"

Hâlâ Tanığız Platformu, açıklaması şöyle:

"Pınar Selek’in avukatlarının suç duyurusu talebinde bulunduğu, mahkemeye yönelik bu hukukdışı müdahale girişimi üzerine Pınar Selek’in halen öğretim üyesi olarak çalıştığı Côte d'Azur Üniversitesi ve Göçler ve Toplum Araştırma Birimi (URMIS) yönetimi, mahkemeye bir bilgilendirme yazısı yollayarak doğrudan kendileri tarafından düzenlenen ‘Göç Baharı’ festivali kapsamındaki akademik toplantı için Selek’i kendilerinin görevlendirdiğini bildirdiler.

"Pınar Selek’i bizzat bulunduğu ülkede ve çalıştığı üniversitenin düzenlediği toplantıdaki akademik çalışmaları çerçevesinde dahi kriminalize etmeye yönelik bu son hamle, davanın başından beri sahte tutanaklar, üzerinde oynanmış ve hepsi çürütülmüş asılsız deliller dahil tüm gayrıhukuki girişimleri de bir kez daha gözler önüne serdi. Gelinen bu aşamada bilirkişi ve bomba uzmanlarınca gaz kaçağı olduğu tespit edilen bu patlamadan Pınar Selek dört beraate rağmen çeyrek asrı aşkın süredir hâlâ yargılanmaya devam ediyor. Tüm bu süre boyunca dayanışma ruhunu kaybetmeyen bu hukuk mücadelesinde davanın yeni eşiği için 7 Şubat 2025 Cuma saat 14:00’te mahkemeye yeni atanan heyetin karşısında bir kez daha İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacağız. Her zamanki gibi yurtdışından kalabalık bir heyetin katılacağı davayı izlemek üzere sizleri de aramıza katılmaya davet ediyoruz. Temel hak ve hürriyetlere yönelik her gün yeni bir hukuk ihlali yaşanırken gelin Türkiye yakın tarihinin bu simge davasına ve Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkalım."

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(EMK)