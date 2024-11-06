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Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 16:28
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 17:08
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Pinar Selek'e Veu Lliure Ödülü: Sınırları aşan ateş böcekleriyiz

Selek, “Bu ödül, sadece tiranlığa karşı direnmeyi değil, aynı zamanda onurla yaşayabileceğimiz yeni bir dünya yaratmayı amaçlıyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Pınar Selek'e destek için bir grup insan, bir binanın önünde toplanmış durumda. Önde, büyük bir pankart taşınıyor. Pankartta, "Kaç Kere Beraat Edilir? Pınar Selek İçin Adalet / Justice For Pinar Selek" ve "Adalet Nöbeti" yazıları dikkat çekiyor. Aynı zamanda "Herkes İçin Adalet" ifadesi ve "#adaletnöbeti" etiketi de pankartta yer alıyor. Katılımcılar arasında farklı yaşlardan insanlar bulunuyor ve çoğu, dayanışma duygusuyla pankartların arkasında yer alıyor. Bazı kişilerin elleri pankartlarda, diğerleri ise çevrede dayanışma halinde bekliyor. Topluluk, Pınar Selek davasında yaşanan adaletsizliklere dikkat çekmek amacıyla bir araya gelmiş, kararlı ve dayanışmacı bir görüntü sergiliyor.
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Katalonya PEN’in verdiği Veu Lliure Ödülü’ne layık görülen yazar ve sosyolog Pinar Selek, basın toplantısı yaptı.

Pınar Selek davası kronolojisi
Pınar Selek davası kronolojisi
31 Mart 2023
1998'de Mısır Çarşısı'ndaki patlaması davasından dolayı Sosyoloy ve Akademisyen Pınar Selek, Türkiye’ye de gelemiyor.Selek kendisine verilen hapis cezası ardından İstanbul Ceza Mahkemesi tarafından 2006, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında dört kez beraat etti. Ancak savcı sürekli olarak Yargıtay'a başvurdu ve tüm soruşturmaların patlamayı bir gaz sızıntısına bağlamasına rağmen Yargıtay beraat kararlarını iptal etti.

“Beni aranıza kabul ettiğiniz, sınırları aşan özgürlük mücadelenizin tarihine beni de dahil ettiğiniz için minnettarım. Katalonya’nın faşizm, La Retirada ve direniş deneyimlerinin tarihsel bilgisinden akan ışığı baskı gören halkların savunucularından birine tuttunuz" diyen Selek, bu ışıgi hayatı boyunca koruyacagini söyledi.

"13 Kasım’da Perpignan’da Birlikte Olacağız"

Selek’in mesajında, 13 Kasım’da Perpignan’da yapılacak buluşmaya dikkat çekildi. PEN Katalan üyelerine seslenen Selek, “Gücün mekanizmalarını aştınız, tüm dünyaya bu sınırların saçmalığını gösterdiniz. 13 Kasım’da, Perpignan ateş böceklerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak” dedi.

"Sınırları Aşan Ateş Böcekleriyiz"

Selek, kendilerini “sınır tanımayan ateş böcekleri” olarak nitelendirerek, sınırları aşarak, duvarları yıkarak köprüler kurduklarını söyledi. Selek’in mesajı, Virginia Woolf’un “Ben bir kadınım, vatanım yok; vatanımı istemiyorum. Benim vatanım tüm dünya” sözleriyle derin bir evrensellik kazandı. Selek, ödülün kendisine Katalonya’nın mücadele ruhunu taşıyan yeni bir ışık verdiğini ve bu ışığı Ermeni, Kürt ve tüm baskı altındaki halklara taşıyacağını belirtti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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