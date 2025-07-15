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Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 19:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 19:46
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Pınar Kür kimdir?

2013 yılında Ankara Öykü Günleri kapsamında Onur Ödülü verilen Kür’ün kişisel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda koruma altında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pınar Kür kimdir?

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür’ün kızıydı. Liseyi Robert Kolej’de tamamlayan Kür, lisans eğitimini Queens College (ABD) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Doktorasını ise Fransa’da, Sorbonne Üniversitesi'nde “Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama” başlıklı çalışmasıyla tamamladı.

1971–1973 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatroları’nda dramaturg olarak görev yaptı. Aynı yıllarda tiyatro oyunculuğu ve yazarlığı da yapan Kür’ün ilk öyküleri 1971’de Dost dergisinde yayımlandı. Zamanla Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri ve Milliyet Sanat gibi dergilerde öykü ve yazıları yer aldı.

Akademik hayatına İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda İngilizce okutmanı olarak başlayan Kür, ilerleyen yıllarda İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

1976 yılında yayımlanan ilk romanı Yarın Yarın, Kür’ün edebiyat dünyasında dikkat çekmesini sağladı. Kadınlık halleri, özgürlük arayışları ve toplumsal baskılarla yüzleşme gibi konuları işlediği romanları ve öyküleriyle önemli bir okur kitlesine ulaştı. 1983 tarihli Akışı Olmayan Sular adlı öykü kitabı, Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görüldü.

2013 yılında Ankara Öykü Günleri kapsamında Onur Ödülü verilen Kür’ün kişisel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda koruma altında. Kür, 5 Nisan 1943’te Bursa’da doğdu.

(EMK)

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İstanbul
Pınar Kür kim
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