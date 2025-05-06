Pınar Gültekin’i diri diri yakan katile Yargıtay’dan indirim onayı

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozan karara yapılan itiraz Yargıtay tarafından reddedildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kamuoyunda infial yaratan Pınar Gültekin cinayetinde, sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, Yargıtay Başsavcılığı’nın görüşüne aykırı biçimde bozmuştu. Daire, cezanın verilmesinde haksız tahrik indiriminin dikkate alınmadığını savunmuş ve bu gerekçeyle bozma kararı vermişti.

Başsavcılığın bu karara itiraz etmesinin ardından konu tekrar Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Ancak daire, önceki kararında “isabetsizlik bulunmadığını” belirterek, oy çokluğuyla itirazı reddetti. Böylece Cemal Metin Avcı’nın cezasında haksız tahrik indirimi yapılması gerektiği yönündeki karar geçerliliğini korudu. Kararın ardından dosya, son sözü söyleyecek olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek.

Avukattan tepki: "Hukuk garabetidir"

Ailenin avukatlarından Rezzan Epözdemir, karara sert tepki gösterdi. Epözdemir, adli tıp raporlarına göre Pınar Gültekin’in diri diri yakılarak öldürüldüğünü hatırlattı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin "canavarca his yoktur" diyerek haksız tahrik indirimi gerektiğini savunmasını "hukuk garabeti" ve "gayri vicdani" olarak nitelendirdi.

Epözdemir ayrıca, önceki karara kapsamlı muhalefet şerhi düşen Yargıtay üyeleri Osman Atalay ve Muzaffer Sayın’a dikkat çekerek, yeni kararda heyette bir üye değişikliği yapıldığını ve aynı yöndeki kararın bu kez 3’e 2 oyla alındığını vurguladı.

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Ne olmuştu? 2020 yılı Temmuz ayında, Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldü. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Avcı’nın, Gültekin’i öldürdükten sonra cesedini varil içinde yakıp üzerine beton döktüğü ortaya çıkmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2022’deki karar duruşmasında, Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş ancak mahkeme haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürmüştü. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ise beraat etmişti. Gültekin ailesi kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, davayı yeniden ele alarak Cemal Metin Avcı’yı "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mertcan Avcı ise "delilleri gizleme" suçundan 4 yıl hapis cezası aldı. Sanık avukatlarının temyiz başvurusuyla dosya Yargıtay’a taşındı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet kararını, sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu. Başsavcılık bu karara itiraz etti ancak aynı daire, bu kez bir üye değişikliğiyle birlikte, yine oy çokluğuyla itirazı reddetti.

(EMK)