Pınar Gültekin davasında süreç nasıl işleyecek?

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce bozuldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararına itiraz etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine aykırı olarak bozmuştu. Daire, diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onamıştı.

İtirazın gerekçesi: Canavarca hisle öldürdü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün bozulması kararına itiraz etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderilen Başsavcılığın itirazında, şöyle denildi: “Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.”

Ayrıca, itirazda, Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince incelenecek.

Daire, sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki bozma kararını kaldırarak sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayabilecek.

Dairenin itirazı reddederek kararını değiştirmemesi üzerine ise dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca hükme bağlanacak.

Ne olmuştu? Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da günü evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığına kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kadının bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi. Şüphe üzerine gözaltına Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce suçunu itiraf etti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “canavarca hisle insan öldürmek” suçundan tutuklandı. Avcı’ya cinayet yerinde, gece yarısı keşif yaptırıldı. Şüphelinin bütün anlatımları kameraya kaydedildi. Kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.

Dava süreci Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti. Yargılama sırasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti. Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmişti. Üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında da duruşmada söylediği sözler nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

(EMK)