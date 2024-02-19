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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 15:40
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 16:07
1 dk Okuma

BİANET'E GELENLER

Pınar Çelikel'den 'Katre'

Çelikel "Katre"de İstanbul, Bilecik, İsfahan, Tire, Ankara gibi farklı coğrafyalarda, farklı zamanların kadınlarının hikayelerini anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pınar Çelikel'den 'Katre'

Pınar Çelikel'in üçüncü öykü kitabı "Katre" Mundi'den çıktı. Çelikel "Katre"de İstanbul, Bilecik, İsfahan, Tire, Ankara gibi farklı coğrafyalarda, farklı zamanların kadınlarının hikayelerini anlatıyor. 

"'Ellerini uzat bakalım' dedi. İki yumruğumu, neden olduğunu anlamasam da, uzattım ona.

'Her şeyi böyle sıkı sıkı tutmak zorunda mısın sen?' diye sordu. Nasıl yani?

'Yani her şey senin istediğin gibi mi olacak hayatta? İnsanlar senin istediğin gibi mi davranacak? Gelen bir daha gidemeyecek mi?'

Arka kapaktan:

"Pınar Çelikel, hepsi bir damla olan, ama bir araya gelince ummanları oluşturan o kadınların hikâyelerinde dolaştırıyor bizi. Bazı ortaklıkların şehir, dönem, aile tanımadan bizi buluşturduğunu da hatırlatarak.

"Katre, ince ince işlenmiş, hem kırılgan hem güçlü…"

Pınar Çelikel kimdir?

1978’de Tekirdağ’da doğdu. Babasının ve annesinin memuriyetleri nedeniyle eğitim hayatını Tekirdağ, Hatay, Kars ve İstanbul’da sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü 1999’da bitirdi. 1995’ten bu yana çeşitli mecralarda gazetecilik yapıyor. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili Edebiyatı son sınıf öğrencisi; özellikle Eski Yunanca, Latince, Antikçağ felsefesi ve tarihi çalışıyor. Yazarın diğer kitapları: "35 Çok Güzel Gelsene" (2017), "Kendimi Ararken Seni Buldum" (2018), "Ya Bir Bulutsan" (2020). (AÖ)

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