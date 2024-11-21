Pınar Aydınlar’dan Kürtçe klip: Gul Sînemê

Toplumcu sanat anlayışıyla tanınan Pınar Aydınlar, ilk Kürtçe klibini müzikseverlerle buluşturuyor.

Sözü ve müziği Xanemir’e ait olan “Gul Sînemê”, Kürt diline ve kültürüne yönelik baskılara karşı bir duruş niteliği taşırken, Ape Musa (Musa Anter) ve Ahmet Kaya’ya selam niteliği taşıyor.

Ape Musa’nın öğrencilik yıllarında yurtta Kürtçe bir ezgiyi ıslıkla çaldığı için azarlanması ve Ahmet Kaya’nın Kürtçe şarkı söylediği için yaşadığı sürgün hayatı, Aydınlar’ın sanat yolculuğunda derin izler bıraktı. Sanatçı, bu iki olaydan etkilenerek Kürtçe bir şarkı okuyup klibini çekme kararı aldığını dile getiriyor.

“Gul Sînemê”: Yok sayılan dillere bir vefa

Melodisi ve içeriğiyle dinleyenlere farklı anlam katmanları sunan “Gul Sînemê”, yok sayılan dillere ve kültürlere bir saygı duruşu niteliğinde.

Pınar Aydınlar, daha önceki albümlerinde Kürtçe ve Ermenice şarkılar seslendirerek, Anadolu’nun çok kültürlü yapısına duyduğu bağlılığı ortaya koymuştu. Bu geleneği “Gul Sînemê” ile devam ettiren sanatçı, Anadolu’nun kadim dillerine olan vefasını bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyor.

Daha önce “Gidenlerimiz” albümündeki “Wek Çîyayê Ararat” ve “Gulo”, “Serjin” albümündeki “Xerîbê” gibi Kürtçe ve Ermenice şarkılarını yorumlayan Pınar Aydınlar, “Gul Sînemê” ile bu duruşunu bir adım daha ileri taşıyor.

“Gul Sînemê” klibinin müzik yönetmenliğini Kutsal Evcimen, aranjörlüğünü ise Sinan Güngör üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Azad Karahan oturuyor. Pınar Aydınlar’ın güçlü sesi ve yorumuyla hayat bulan bu anlamlı eser, sanatsal dokusu ve mesajıyla dinleyicilere dokunmayı hedefliyor.

22 Kasım’da tüm dijital platformlarda

Pınar Aydınlar’ın, kültürel mirasa ve toplumsal duyarlılığa adanmış olan yeni eseri “Gul Sînemê”, 22 Kasım 2024’te tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşuyor.

(EMK)