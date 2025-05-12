Pınar Aydınlar’a özgürlük: O hep haklının yanında

Sanatçı kimliğiyle olduğu kadar, ezilenlerin, hak arayanların ve adalet isteyenlerin yanında saf tutan duruşuyla da tanınan Pınar Aydınlar, 3 aydır cezaevinde.

Pınar Aydınlar kimdir?

21 Şubat’ta “Halkları Demokratik Kongresi (HDK)” soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Aydınlar, şu anda Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde mahpus.

Yarın, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.15’te, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesinde, İstanbul’da İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Pınar Aydınlar’a Özgürlük” pankartı açılırken, Munzur Çevre Derneği Başkanı Hatun Esen’in okuduğu metinde faşizme karşı direnenlerin hedef alındığı vurgulandı. Açıklamaya DEDEF, SMF, Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi ve çok sayıda kişi de katıldı.

“Sanatçı suç işlemedi, direndi”

Basın açıklamasında konuşan DEDEF Genel Başkanı Ali Rıza Bilir, “Sanatçı dostumuz Pınar Aydınlar suç işlemedi. O, tıpkı diğer devrimci demokratlar gibi, haksızlıklara karşı ses yükseltti. Sokakta hukuksuzca gözaltına alınan herkes gibi, onun da bir an önce serbest bırakılması gerekiyor,” diyerek sanatçının suç değil, direniş sergilediğini vurguladı.

“Her zaman haklının yanında oldu”

Munzur Çevre Derneği Başkanı Hatun Esen, yaptığı konuşmada, Pınar Aydınlar’ın halklar ve ezilenler için mücadele ettiğini ve hiçbir zaman haksızlığa sessiz kalmadığını belirtti:

“Faşizm tüm kurumlarıyla halklarımıza saldırıyor. Buna karşı direnen insanlarımız tutuklamalarla kuşatılıyor. Ama unutmasınlar ki bu ülkede son sözü direnenler söyler. Pınar da her zaman haklının, direnenin, ötekinin yanında oldu. Biz de yarın onun yanında olacağız.”

“Mücadeleyi ondan öğrendik”

Pınar Aydınlar’a dair düşüncülerini bianet’le paylaşan Nurcan Pamuk, “Pınar’ın annesi arkadaşım. İstanbul’a geldiğimiz günden beri ailece görüşüyoruz. Mücadeleyi ondan öğrendik, ona olan borcumuzu asla ödeyemeyiz” dedi. “Mücadelesi benim ilham kaynağım” diye ekledi.

“Baskılar mücadelemizi durduramaz”

Basın açıklamasında, ülkede artan baskı, gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekilerek, iktidarın milyonların sesini bastırmak istediği vurgulandı. Esen şu sözlerle mücadele çağrısında bulundu:

“Bu ülkenin yurttaşları olarak her gün yeni bir şafak operasyonuna uyanır hale geldik. Yasaklar, baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar bugüne kadar emekçilerin haklı mücadelesini engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemeyecek. Pınar Aydınlar ve tüm tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır.”

Pınar Aydınlar’ın duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. İnsan hakları savunucuları, sanatçılar, demokratik kitle örgütleri herkesi dayanışmaya, “Pınar’a özgürlük” demeye çağırıyor.

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(EMK)