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Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2025 14:27
 ~ Son Güncelleme: 12 Mayıs 2025 14:34
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Pınar Aydınlar’a özgürlük: O hep haklının yanında

Pınar Aydınlar’ın duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. İnsan hakları savunucuları, sanatçılar ve demokratik kitle örgütleri herkesi dayanışmaya, “Pınar’a özgürlük” demeye çağırıyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir basın açıklaması sırasında çekilmiş bir kare yer alıyor. Beş kişi, iç mekânda bir masanın arkasında yan yana oturuyor. Masanın önüne asılmış büyük bir pankartta mor harflerle "PINAR AYDINLAR’A ÖZGÜRLÜK" ifadesi yer alıyor.
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Sanatçı kimliğiyle olduğu kadar, ezilenlerin, hak arayanların ve adalet isteyenlerin yanında saf tutan duruşuyla da tanınan Pınar Aydınlar, 3 aydır cezaevinde.

Pınar Aydınlar kimdir?
Pınar Aydınlar kimdir?
20 Şubat 2025

21 Şubat’ta “Halkları Demokratik Kongresi (HDK)” soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Aydınlar, şu anda Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde mahpus.

Yarın, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.15’te, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesinde, İstanbul’da İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Pınar Aydınlar’a Özgürlük” pankartı açılırken, Munzur Çevre Derneği Başkanı Hatun Esen’in okuduğu metinde faşizme karşı direnenlerin hedef alındığı vurgulandı. Açıklamaya DEDEF, SMF, Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi ve çok sayıda kişi de katıldı.

“Sanatçı suç işlemedi, direndi”

Basın açıklamasında konuşan DEDEF Genel Başkanı Ali Rıza Bilir, “Sanatçı dostumuz Pınar Aydınlar suç işlemedi. O, tıpkı diğer devrimci demokratlar gibi, haksızlıklara karşı ses yükseltti. Sokakta hukuksuzca gözaltına alınan herkes gibi, onun da bir an önce serbest bırakılması gerekiyor,” diyerek sanatçının suç değil, direniş sergilediğini vurguladı.

“Her zaman haklının yanında oldu”

Munzur Çevre Derneği Başkanı Hatun Esen, yaptığı konuşmada, Pınar Aydınlar’ın halklar ve ezilenler için mücadele ettiğini ve hiçbir zaman haksızlığa sessiz kalmadığını belirtti:

“Faşizm tüm kurumlarıyla halklarımıza saldırıyor. Buna karşı direnen insanlarımız tutuklamalarla kuşatılıyor. Ama unutmasınlar ki bu ülkede son sözü direnenler söyler. Pınar da her zaman haklının, direnenin, ötekinin yanında oldu. Biz de yarın onun yanında olacağız.”

“Mücadeleyi ondan öğrendik”

Pınar Aydınlar’a dair düşüncülerini bianet’le paylaşan Nurcan Pamuk, “Pınar’ın annesi arkadaşım. İstanbul’a geldiğimiz günden beri ailece görüşüyoruz. Mücadeleyi ondan öğrendik, ona olan borcumuzu asla ödeyemeyiz” dedi. “Mücadelesi benim ilham kaynağım” diye ekledi.

“Baskılar mücadelemizi durduramaz”

Basın açıklamasında, ülkede artan baskı, gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekilerek, iktidarın milyonların sesini bastırmak istediği vurgulandı. Esen şu sözlerle mücadele çağrısında bulundu:

“Bu ülkenin yurttaşları olarak her gün yeni bir şafak operasyonuna uyanır hale geldik. Yasaklar, baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar bugüne kadar emekçilerin haklı mücadelesini engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemeyecek. Pınar Aydınlar ve tüm tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır.”

Pınar Aydınlar’ın duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. İnsan hakları savunucuları, sanatçılar,  demokratik kitle örgütleri herkesi dayanışmaya, “Pınar’a özgürlük” demeye çağırıyor.

Pınar Aydınlar gözaltında açlık grevine başladı
Pınar Aydınlar gözaltında açlık grevine başladı
20 Şubat 2025

(EMK) 

Haber Yeri
İstanbul
pınar aydınlar dedef basın açıklaması hdk hdk kongresi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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/haber/pinar-aydinlar-gozaltinda-aclik-grevine-basladi-304727
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Ferhat Tunç, Pınar Aydınlar, Gökhan Yavuzel: “Tehdit Ediliyoruz!"
27 Mayıs 2020
/haber/ferhat-tunc-pinar-aydinlar-gokhan-yavuzel-tehdit-ediliyoruz-224850
HDP Member, Artist Pınar Aydınlar Released
28 August 2018
/haber/hdp-member-artist-pinar-aydinlar-released-200262
HDP'li Sanatçı Pınar Aydınlar'a Tahliye
28 Ağustos 2018
/haber/hdp-li-sanatci-pinar-aydinlar-a-tahliye-200253
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