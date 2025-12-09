ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2025 12:39
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2025 13:20
3 dk Okuma

HDK SORUŞTURMASI

Pınar Aydınlar’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Aydınlar, ifade özgürlüğü vurgusu yaptığı duruşmada, gözaltı koşullarını ve sosyal medya paylaşımlarının suçlama konusu yapılmasını eleştirdi; mahkeme ise savcının mütalaasına uyarak hapis cezası verdi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Pınar Aydınlar’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Fotoğraf: Hikmet Adal/bianet

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında dava açılan halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, bugün hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Aydınlar, avukatı Fırat Alan Ayıldız ile birlikte katıldı

Duruşmanın 11.10’da başlaması gerekirken, 40 dakikalık gecikmeyle 11.50’de başladığı, hâkimin duruşmaları 5’er dakikalık aralıklarla planladığı görüldü.

Geniş bir izleyici kitlesi de duruşmayı takip etmek için adliyedeydi.

Duruşma savcısı, Aydınlar’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrar etti.

Pınar Aydınlar hakkında adli kontrolle tahliye kararı verildi
Pınar Aydınlar hakkında adli kontrolle tahliye kararı verildi
13 Mayıs 2025

“Başıma silah dayandı”

Mütalaaya karşı söz alan Aydınlar, gözaltına alınış şeklini eleştirdi. Aydınlar, “Çocuklarımla kaldığım evde silahlı kolluk görevlileri tarafından yere yatırıldım, başıma silah dayandı. Kızım kameraların önünde soyunmaya zorlandı” ifadelerini kullandı.

Ardından konuyu soruşturmaya getiren Aydınlar, “HDK’li olmak suç değildir, yasal bir oluşumdur. HDK’li değilim ama olsaydım da bunu reddetmezdim” diye konuştu.

Aydınlar, hakkında ceza istenen sosyal medya paylaşımlarına dair de şunları anlattı:

“Sayfam sürekli toplum tarafından gözetim altında. Mehmet Şirin Aydın, Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda yanındaki iki kişiyle birlikte katledildi. Meslektaşımdı. Empati yapın. Tek yaptığım, tweette üç kişinin fotoğrafını paylaşıp ‘Saygıyla’ demişim. Tek yaptığım buydu. Ölüye saygı. Bir tane örgüt ki onun da hangi örgüt olduğu büyük bir soru işareti, öldürülen kişilerin fotoğrafını paylaşarak nasıl propaganda yapmış olabilirim? Fotoğrafta bayrak yok, silah yok. Sadece öldürülen isimlerin yüzleri var.”

Aydınlar, suçlamaya konu olan bir paylaşımı da kendisinin yapmadığını, sadece “retweet” (paylaşılan gönderiyi yeniden dolaşıma sokma) ettiğini söyledi.

Pınar Aydınlar kimdir?
Pınar Aydınlar kimdir?
20 Şubat 2025

Beraatını talep etti

Suçlamaları reddeden Aydınlar, daha sonra hakkındaki adli kontrol kararını hatırlattı. Her ayın 1’inde imza vermeye gittiğini belirten Aydınlar, “Avrupa’da konserler veren bir sanatçı olarak her ayın birinde imza attıktan sonra yurt dışına çıkıyorum. Kaçma niyetim olsaydı yurt dışından gelmezdim” dedi.

Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını, ayrıca repertuarının bulunduğu el konulan tabletinin kendisine iadesini isteyen Aydınlar, sözünü beraatını talep ederek bitirdi. Ardından avukatı Fırat Alan Ayıldız söz aldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) karar ve içtihatlarından örnekler veren Ayıldız, paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

Mahkeme duruşmaya karar için ara verdi. Aranın ardından salona sadece Aydınlar ve avukatı alındı.

Kararını açıklayan mahkeme, Pınar Aydınlar’a örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

“Kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz”

Aydınlar, karar sonrası adliye içinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Hakkımda hapis cezası verildi. Propagandadan cezam kaldırıldı, yurt dışı yasağı kondu. Benden zorlamayla bir örgüt üyesi çıkartılmaya çalışıldı. Yıllarca ezilen halkların şarkılarını, türkülerini okuyan bir sanatçınız olarak, yaşadığım her alanı sizlerle açık bir şekilde paylaşan bir dostunuz olarak, kabul edilemez bir sonuçla karşılaştım. Kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz.”

(HA)

Hikmet Adal
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

