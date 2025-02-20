Pınar Aydınlar kimdir?

Sanatçı ve yazar.

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

Müzik kariyerine 2003 yılında çıkardığı “Türkü Söylemek Lazım” albümüyle adım atan sanatçı, daha sonra “Kırmızı Gül” (2007) ve “Mavi Bir Düş” (2011) albümlerini müzikseverlerle buluşturmuştur. Halk müziğine olan katkılarıyla tanınan Aydınlar, eserlerinde toplumsal ve politik temalara sıkça yer veriyor.

Siyasi Faaliyetleri ve Yargılanmaları

Pınar Aydınlar, sol görüşlü bir sanatçı olarak özellikle konserlerinde ve mitinglerde yaptığı açıklamalar nedeniyle çeşitli yasal takibatlara maruz kalmıştır. 2011 yılında bir konser sırasında söylediği sözler nedeniyle 10 ay hapis cezası aldı.

2009 yılında Tunceli’de yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

2014 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayı olarak siyasete girmiştir. 30 Mart yerel seçimlerinde Sırrı Süreyya Önder ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, daha sonra HDP’den milletvekili aday adayı olarak başvuru yaptı.

Yazarlık ve Aktivizm

Sanatçılığının yanı sıra yazarlık da yapan Pınar Aydınlar, 1 Ekim 2012’de yayın hayatına başlayan soL gazetesi için yazılar kaleme aldı.

2020 yılında sanatçı Ferhat Tunç ve yazar Gökhan Yavuzel ile birlikte ölüm tehditleri aldıklarını belirterek iki kez ortak bildiri yayımlandı.