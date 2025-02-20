ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 16:30
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 16:33
1 dk Okuma

Pınar Aydınlar kimdir?

Halk müziğine olan katkılarıyla tanınan Aydınlar, eserlerinde toplumsal ve politik temalara sıkça yer veriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pınar Aydınlar kimdir?

Sanatçı ve yazar.

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

Müzik kariyerine 2003 yılında çıkardığı “Türkü Söylemek Lazım” albümüyle adım atan sanatçı, daha sonra “Kırmızı Gül” (2007) ve “Mavi Bir Düş” (2011) albümlerini müzikseverlerle buluşturmuştur. Halk müziğine olan katkılarıyla tanınan Aydınlar, eserlerinde toplumsal ve politik temalara sıkça yer veriyor.

Siyasi Faaliyetleri ve Yargılanmaları

Pınar Aydınlar, sol görüşlü bir sanatçı olarak özellikle konserlerinde ve mitinglerde yaptığı açıklamalar nedeniyle çeşitli yasal takibatlara maruz kalmıştır. 2011 yılında bir konser sırasında söylediği sözler nedeniyle 10 ay hapis cezası aldı.

2009 yılında Tunceli’de yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

2014 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayı olarak siyasete girmiştir. 30 Mart yerel seçimlerinde Sırrı Süreyya Önder ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, daha sonra HDP’den milletvekili aday adayı olarak başvuru yaptı.

Yazarlık ve Aktivizm

Sanatçılığının yanı sıra yazarlık da yapan Pınar Aydınlar, 1 Ekim 2012’de yayın hayatına başlayan soL gazetesi için yazılar kaleme aldı.

2020 yılında sanatçı Ferhat Tunç ve yazar Gökhan Yavuzel ile birlikte ölüm tehditleri aldıklarını belirterek iki kez ortak bildiri yayımlandı.

Haber Yeri
İstanbul
pınar aydınlar kimdir hakkında bilinenler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git